Mark Hamill ist fertig mit Star Wars - neue Filme müssen jetzt wohl ohne Luke Skywalker auskommen

Für Star Wars wird es Zeit, in die Zukunft zu blicken und sich von alten Bekannten und vertrauten Gesichtern loszusagen! Was nach etwas klingt, das Kylo Ren behaupten würde, kommt von Mark Hamill höchstpersönlich. Denn tatsächlich gibt der 73-jährige Darsteller jetzt bekannt, nicht als Luke Skywalker zurückkehren zu wollen.

Konkret wurde Hamill im Interview mit ComicBook darauf angesprochen, wie es aktuell um ein Wiedersehen mit ihm in der Rolle des Jedi-Meisters stehen würde. So zum Beispiel im anstehenden Solo-Film für Daisy Ridley als Rey, in dem sie einen neuen Jedi-Orden ins Leben ruft.

Rey muss als Jedi ohne Lukes Führung auskommen

Wer dabei auf ein Wiedersehen mit Luke Skywalker gehofft hat, bekommt jetzt allerdings eine unmissverständliche Antwort: Mark Hamill hat sein Lichtschwert an den Nagel gehängt und plant definitiv nicht, als Reys Mentor zurückzukehren.

Stattdessen ist er stark dafür, dass sich das Krieg-der-Sterne-Universum auf die Zukunft fokussieren soll, in der neue Figuren und Charaktere das Rampenlicht betreten:

Ich bin George [Lucas] so dankbar, dass er mir damals die Rolle gegeben hat, als George [Star Wars] noch als den teuersten Low-Budget-Film aller Zeiten bezeichnete. Wir haben nie gedacht, dass daraus so ein langlebiges Franchise, so tief in der Popkultur verankert werden würde. Aber jetzt bin ich der Meinung: Meine Zeit ist vorbei. Und ich bin für all das dankbar. Aber ich bin wirklich der Meinung, dass man in die Zukunft blicken und sich auf neue Charaktere konzentrieren sollte. Außerdem bin ich in [Episode 8 - Die letzten Jedi] längst verschwunden und ich habe meine Roben zurückgelassen. Und ich werde auf keinen Fall als nackiger Macht-Geist zurückkehren!

Fairerweise haben wir Mark Hamill nochmal in Episode 9 - Der Aufstieg Skywalkers in der Rolle als Luke Skywalker gesehen. Und auch bei dem Auftritt des legendären Rebellen in The Mandalorian und The Book of Boba Fett hat Hamill nochmal mit angepackt.

Doch jetzt scheint der mittlerweile 73 Jahre alte Schauspieler mit Star Wars abgeschlossen zu haben. Fans dürften sich natürlich weiter darüber uneins sein, ob die Sequel-Trilogie dem Vermächtnis von Luke Skywalker gerecht geworden ist. Selbst Mark Hamill war nicht allzu glücklich damit, welche Richtung die Episoden 7, 8 und 9 für ihn eingeschlagen haben.

Die Zukunft von Star Wars lastet auf Reys Schultern

Zum aktuellen Stand will Star Wars aber tatsächlich einen großen Schritt in unbekanntes Territorium wagen. Daisy Ridleys Solo-Film soll sich mehrere Jahre nach den Sequels abspielen und darauf sogar eine ganze Trilogie von Simon Kinberg (Star Wars Rebels, X-Men: Dark Phoenix) folgen.

Angeblich hat man bei Disney und Lucasfilm festgestellt, dass dem Sternenkrieg die Nostalgie ausgeht und jetzt soll es Rey reissen.

Allerdings wird der für Daisy Ridley angedachte Kinofilm bereits seit geraumer Zeit von Problemen geplagt. Schon dreimal haben sich verschiedene Drehbuchautoren an dem Projekt versucht, seit Anfang 2025 ist mit George Nolfi (Das Bourne Ultimatum, Ocean’s Twelve) jetzt schon der vierte dran.

