The Mandalorian: Wird es jemals eine Staffel 4 geben? Wir kennen jetzt wohl endlich die Antwort

Am 21. Mai 2026 startet mit The Mandalorian & Grogu der erste Star-Wars-Film nach Episode 9 in deutschen Kinos. Damit schaffen es Din Djarin (Pedro Pascal) und sein Findelkind nach drei Staffeln bei Disney Plus auf die große Leinwand.

Doch wie steht es derweil um eine Season 4 für The Mandalorian? Bisher hatten Disney und Lucasfilm dazu keine explizite Antwort geliefert. Die will aber zumindest der etablierte Branchen-Insider Daniel Richtman kennen.

Keine Staffel 4 für The Mandalorian?

Schon vorangegangenen Berichten zufolge sollen Star-Wars-Fans nicht mit einer Staffel 4 für The Mandalorian rechnen. Das bekräftigt nun auch Richtman auf ein Neues.

Demnach sind die Tage für Din Djarin und Grogu in Serienform definitiv gezählt, stattdessen könnte dem Duo nach ihrem ersten Film aber ein weiteres Kino-Abenteuer blühen.

So meint der Insider, dass ein Sequel zu The Mandalorian & Grogu definitiv möglich ist. Das sei aber davon abhängig, wie gut der Film von Regisseur Jon Favreau an den Kinokassen performt. Sollte er scheitern, würde das Projekt das letzte Kapitel für Din Djarin und Baby Yoda darstellen.

Dazu passt natürlich auch, dass Jon Favreau zuletzt auf der Star Wars Celebration 2025 keine konkreten Aussagen zur Zeit nach The Mandalorian & Grogu treffen wollte (via ComicBookMovie):

Im Moment konzentriere ich mich auf den Film, weil darin noch immer ein ganzes Jahr an neuen Geschichten steckt. Während wir den Film schneiden und mit visuellen Effekten zusammensetzen, entdeckt man so viel mehr. Im Moment konzentrieren wir uns darauf, dass diese Geschichte auf der großen Leinwand landet.

Von The Mandalorian & Grogu hängt noch mehr ab

Nach dem Flop von Solo: A Star Wars Story und zurückgehenden Einnahmen der Sequel-Filme glaubt man bei Disney offenbar nicht an einen garantierten Erfolg. Tatsächlich ist davon wohl ebenso abhängig, ob Dave Filoni seinen persönlichen Star-Wars-Film bekommt, der als großes Finale à la The Avengers gedacht ist.

Das bedeutet konkret, dass der Lucasfilm-CCO seine TV-Serien wie zum Beispiel The Mandalorian, The Book of Boba Fett und Ahsoka auf der Kinoleinwand zu einem Ende führen möchte. Wahrscheinlich machen hier Helden wie Din Djarin, Ahsoka Tano und Co. gemeinsame Sache, um Großadmiral Thrawn (Lars Mikkelsen) endgültig das Handwerk zu legen.

Filoni selbst arbeitet momentan wiederum an Ahsoka: Staffel 2, zu der die Dreharbeiten im April 2025 begonnen haben. Damit wäre ein Release der neuen Folgen irgendwann gegen Ende 2026 durchaus denkbar.

The Mandalorian & Grogu startet am 21. Mai 2026 in den Kinos.

Ein Jahr später soll dann am 28. Mai 2027 Star Wars: Starfighter von Regisseur Shawn Levy mit Ryan Gosling in der Hauptrolle folgen. Währenddessen ist außerdem ein Kino-Comeback von Daisy Ridley als Rey geplant.

Mehr zur Zukunft der Star-Wars-Filme könnt ihr unter den Links oben nachlesen.