Die Simpsons: Fan legt Spiele-Klassiker mit Open World neu auf - aber spielen können wir es wohl nie

The Simpsons: Hit & Run in Unreal Engine 5 und mit einer Open World? Das neueste Projekt des Hobby-Entwicklers Reuben Reubs Ward könnte den Spieletraum so mancher GameStar-Leser in Erfüllung gehen lassen. Schon 2021 enthüllte der YouTuber eine beeindruckende Demo, die auch unter euch für helle Begeisterung sorgte.

Jetzt meldet sich Reubs mit einem noch ambitionierteren und spannenderen Projekt zurück, welches den GTA-Klon um einen Online-Multiplayer und sogar einer richtigen Open World ergänzen soll. Doch spielen können wir Reubs Simpsons-Remake wahrscheinlich nie. Werft aber am besten einfach mal selbst einen Blick in das Video zum Wards neuestem Streich:

Der Traum vom Simpsons-Remake

2021 sorgte Reuben Ward für Aufsehen in der Gaming-Landschaft. Der YouTuber entwickelte eine spielbare Demo zum ersten Level von The Simpsons: Hit & Run, die dem Klassiker in der Unreal Engine 5 zu neuem Leben verhalf. Das Projekt war so beeindruckend, dass es sogar Lob von Entwicklern des Originals - wie zum Beispiel Lead Designer Joe McGinn - hagelte.

Lange spielbar beziehungsweise verfügbar war die Demo allerdings nicht. Nach kurzer Zeit ließen sich nur noch Videos von der Neuauflage finden, da das Projekt Probleme mit urheberrechtlichen Regelungen bekam. Reubs selbst ist wahrscheinlich auch nicht besonders erpicht darauf, Ärger mit Disneys Anwälten zu bekommen.

Kommen wir deswegen gleich zu den schlechten Nachrichten: Der Hobby-Entwickler will zwar jetzt Hit & Run als richtiges Open World-Spiel mit Online-Multiplayer in der Unreal Engine 5 neu auflegen, aber sein Fan-Remake niemals zum öffentlichen Download zur Verfügung stellen. Ob das reicht, um Disney auf Abstand zu halten, muss sich natürlich erst zeigen.

Warum dann der ganze Aufwand? Reubs gibt an, an dem Projekt vor allem aus Unterhaltungszwecken zu arbeiten. Gleichzeitig kann er mit seinem Simpsons-Remake auf seine Fähigkeiten als Entwickler, Quest-Designer und Dialog-Editor hinweisen. Völlig uneigennützig oder ohne Hintergedanken entsteht die Open World-Neuauflage von Hit & Run also nicht. Hier übrigens nochmal das Video vom letzten Jahr:

Die Hoffnung stirbt zuletzt: Vielleicht hilft ja Reubs mit seiner Arbeit dabei, dass wir vielleicht tatsächlich mal eine offizielle Neuauflage von Die Simpons: Hit & Run spendiert bekommen. Immerhin wurden schon unter seinem Video von 2021 die Schreie der Fans nach einem Remake oder zumindest Remaster laut. Joe McGinn selbst würde das ebenfalls freuen, wie er bereits 2020 in einem Interview mit LadBible betonte.

Allerdings ist die Rechtslage kompliziert. Während Disney mittlerweile die Film- und TV-Rechte an Die Simpsons besitzt, ging die Spielelizenz an EA, was eine ursprünglich geplante Fortsetzung in die Knie zwang. Was der aktuelle Stand ist, lässt sich nur schwer ausmachen. Unabhängig davon würden auch wir eine Neuauflage von The Simpsons: Hit & Run mit offenen Armen empfangen. Mehr dazu in dem folgenden Video:

Was würdet ihr von einem offiziellen Remake oder Remaster zu The Simpsons: Hit & Run halten? Würdet ihr das Fan-Projekt von Reuben Ward selbst gerne spielen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!