»War noch nie so froh über einen Kriminellen« - 11 Jahre später feiern Fans in Die Sims 4 die Rückkehr einer alten Bedrohung

Das ist die neue Einbrecherin in Die Sims 4: Robin Banks. Den Sims stiehlt sie ihr Zeug und den Spielern ihr Herz.

Mit einem neuen kostenlosen Update für Die Sims 4 kehrt ein bekanntes Feature zurück, das es bereits in allen drei Vorgängern gab. Der Einbrecher ist zurück und klaut wieder das Hab und Gut eurer Sims, wenn ihr nicht aufpasst und euch schützt.

Ein neuer Dieb in der Nacht

Oder besser gesagt Diebin, denn seit dem neusten Update steigt Robin Banks zu später Stunde in die Häuser eurer Sims ein und klaut ihnen ihr Zeug. Ein Comeback feiert übrigens der Sound, der bei der Ankunft des Einbrechers abgespielt wird.

Mit der Rückkehr dieses Features gehen natürlich auch einige Abwehrmaßnahmen einher. Ein Alarmsystem kann die Diebin entdecken und sogar Upgrades bekommen, um automatisch die Polizei zu rufen oder der Kriminellen einen kleinen Stromschlag zu verpassen.

Besonders mutige Sims dürfen sich sogar in ein kleines Handgemenge mit Robin Banks stürzen, um ihre Wertsachen zurückzufordern. Falls einige der kostenpflichtigen Erweiterungs-Packs habt, stehen euch sogar noch weitere Gegenmaßnahmen zur Verfügung.

Habt ihr zum Beispiel das Pack Hunde & Katzen, kann ein aufmerksamer Hund die Diebin aus dem Haus jagen. Als Wissenschaftler aus dem Paket An die Arbeit könnt ihr einen Eisstrahl nutzen, um sie einzufrieren.

Noch schlechter ergeht es Robin Banks, wenn ihr das Vampire-Pack habt. Für Blutsauger ist die Einbrecherin nämlich ein willkommener Mitternachtssnack.

Wie Reddit-Nutzer jennareiko geht es vielen Mitgliedern aus der Community, auch sie »waren noch nie so früh über einen Kriminellen«.

Nutzer jonwhatevr schreibt: »Ich kann es kaum erwarten, mein Spiel zu updaten. Ich bin wirklich neugierig, wie Einbrecher mit Wohnungen und Mietobjekten umgehen werden.«

Smelliegirl ist ebenfalls ganz begeistert: »Das ist so aufregend! Ich würde mich freuen, wenn es in Die Sims 4 mehr zufällig generierte Ereignisse und solche Dinge gäbe. Es kann so langweilig werden, wenn nichts in der Welt passiert, lol.«

Ein wichtiges Detail gibt es zu Robin Banks allerdings noch zu erwähnen. Sie ist im Spiel ein normaler Charakter, mit dem andere Sims interagieren und befreundet sein können. Es ist sogar möglich, dass sie Teil eures Haushalts wird. In dem Fall wird ein neuer Einbrecher mit zufälligem Aussehen und Namen generiert, der ihren Platz einnimmt.