Es wird magisch: Die Sims 4 erhält die Erweiterung Reich der Magie. Durch Portale könnt ihr eure Sims in die zauberhafte Stadt Glimmerbrook schicken, wo sie das Handwerk der Hexerei und Zauberei erlernen.

Nicht nur die Stadt, in der allerlei magischer Krimskrams erworben werden kann, erinnert stark an Harry Potter: In der Schule können die Sims von großen Magiern lernen, am Zauberkessel mit verschiedenen Tränken experimentieren und auf ihrem Besen fliegen. Die gemeisterten Zauber dürfen in Duellen gegen andere Magier eingesetzt werden.

Es gibt auch erste Hinweise auf magische Begleiter: So sieht man im Trailer beispielsweise einen Phönix. Womöglich wird man aus verschiedenen Kreaturen wählen können.

Das DLC bietet außerdem eine Reihe von neuer Kleidung und Accessoires: Mit Umhängen und Gewändern können die Sims auch optisch an die Welt der Hexen und Zauberer angepasst werden.

Die Erweiterung erscheint am 10. September für PC und Mac. Die Konsolenversion für die PlayStation 4 und die Xbox One folgt am 15. Oktober.