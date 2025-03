Sims 4: Heute erscheint das neue Pack »Vom Hobby zum Business« - für wen lohnt sich das?

Das neue Erweiterungspack dreht sich um die berufliche Selbstständigkeit.

Die neue Sims-4-Erweiterung Vom Hobby zum Business erscheint am 6. März um 19 Uhr auf PC und erfüllt einen lang gehegten Fan-Wunsch: Endlich tiefer in die Geschäftswelt einsteigen. Auf Reddit laufen schon die Ideen heiß, welche Art von Unternehmen die verschiedenen Sims aufmachen können.

Wir haben euch die wichtigsten Infos zur neuen Erweiterung zusammengefasst. Solltet ihr die Inhalte schon kennen, könnt ihr direkt zum Abschnitt Für wen lohnt sich das neue Erweiterungspack? springen.

Was ist in der neuen Erweiterung enthalten?

Alles zum neuen Geschäfts-Gameplay:

Eure Sims können endlich den Weg in die berufliche Selbstständigkeit wählen und ein eigenes Unternehmen gründen.

Das Geschäft kann (aber muss nicht) sogar auf eurem Wohngrundstück gebaut werden. Das geht über die neue Funktion, einzelne Räume entweder als Wohnraum, Angestellten-Bereich oder als öffentlich zugänglich zu markieren.

Das Unternehmen kann als Familienunternehmen aufgezogen oder mit externen Angestellten bestückt werden. Eure Sims müssen die Angestellten aber vorher bereits kennen.

Neben dem Verkauf von Dingen wie Töpferwaren oder Dienstleistungen können eure Sims auch Eintritt für bestimmte Räume verlangen. Einer eigenen Kunstgalerie oder einem Schwimmbad steht somit nichts im Wege.

Neben Kundenzielgruppen, Preisanpassungen und Geschäftsaktivitäten lassen sich auch Verhaltensweisen der Angestellten anpassen.

Ihr könnt dank der Geschäftsvorteile festlegen, ob ihr lieber ein seriöses oder dubioses Unternehmen führen wollt.

Ihr könnt eure erlernten Fähigkeiten in Form von Kursen weitergeben. Für die lässt sich natürlich ebenfalls Geld verlangen.

7:19 Sims 4: Der neue DLC macht euch zu einem windigen Geschäftsmann, samt Versicherungsbetrug und Krypto

Autoplay

Alles zum Töpfern:

Eure Sims können jetzt die Töpfer-Fähigkeit erlernen.

Ihr könnt allerlei praktisches wie Teeservice, Blumentöpfe oder Kerzenhalter herstellen.

Die fertigen Stücke könnt ihr bei Bedarf glasieren.

Habt ihr ein paar Fähigkeitenpunkte im Töpfern gesammelt, könnt ihr auch bald Kintsugi praktizieren. Das ist die japanische Kunst, aus zerbrochener Keramik neue Stücke herzustellen, die durch meist goldene Linien verbunden sind.

Natürlich könnt ihr eure fertigen Stücke auch verkaufen oder euch direkt mit eurem Hobby selbstständig machen.

Alles zu Tattoos:

Eure Sims können jetzt die Tattoo-Fähigkeit erlernen

Mit dieser Fähigkeit könnt ihr vorgefertigte und selbst kreierte Tattoos (via Tattoo-Paint-Modus) erstellen. Auch Widmung-Tattoos sind möglich. Wie gut und vielseitig eure Motive sind, hängt vom Level eurer Fähigkeit ab.

Ihr könnt jetzt fünf Tattoos statt nur ein einziges pro Körperbereich auswählen.

Natürlich könnt ihr eure Tattoo-Skills auch als Business-Modell anbieten.

2:43 Die Sims 4: Im neuen DLC dürft ihr selbst die Nadel schwingen und eigene Tattoos entwerfen

Allgemeine Änderungen:

Wie gewohnt bekommt ihr mit der neuen Erweiterung auch eine neue Spielwelt dazu: Nordhaven.

Es gibt zwei neue Merkmale: Idealistisch (Sims wollen die Welt verbessern) und Zwielichtig (Sims wollen alles zu ihren Gunsten ausnutzen).

(Sims wollen die Welt verbessern) und (Sims wollen alles zu ihren Gunsten ausnutzen). Es gibt zwei neue Bestreben: Erfolgreicher Unternehmer (ihr wollt eine gute Beziehung zu euren Kunden und Angestellten) und Meistermentor (eure Sims wollen andere lehren und deren Wissen und Zufriedenheit stärken).

Cross-Pack-Optionen:

Folgende Geschäfte könnt ihr nur eröffnen, wenn ihr »Vom Hobby zum Business« und das folgende Erweiterungspack habt:

Hunde und Katzen : Tiercafés

: Tiercafés Zeit für Freunde : Tanzclubs und Arcadehallen

: Tanzclubs und Arcadehallen Großstadtleben : Karaokebar

: Karaokebar Werde berühmt : Schauspielschule

: Schauspielschule Wellness-Tag : Wellnesscenter

: Wellnesscenter Waschtag : Waschsalon

: Waschsalon Bowling-Abend : Bowlingbahn

Mehr zum Thema Die Sims 4: Die besten Erweiterungen - und welche sich nicht lohnen von Dimitry Halley

Für wen lohnt sich das neue Erweiterungspack?

Mit 40 Euro fällt das neue Erweiterungspack gewohnt happig aus. Die Gameplay-Neuerungen beschränken sich fast ausschließlich auf den Business-Bereich, sodass ihr außerhalb der Geschäftswelt vermutlich wenig Neues findet.

Daher ist das neue Erweiterungspack vor allem für diejenigen spannend, die sich bei »An die Arbeit« schon immer mehr berufliche Freiheiten gewünscht haben oder gar mit der alten Erweiterung nicht viel anfangen konnten.

Im Gegensatz zu »An die Arbeit«, wo ihr etwas abgeschottet Aufgaben erfüllt habt, pflegt sich »Vom Hobby zum Business« besser in euren Sims-Alltag ein. Auch zieht ihr natürlich mehr aus dem Add-On, wenn ihr bereits einige Erweiterungen besitzt, mit denen es Cross-Pack-Optionen gibt.

Durch die Nähe zur alten Erweiterung wurden aber schon vor Release Stimmen in der Community laut, dass sich das neue Pack ein wenig wie ein Vollpreis-Update für die alte Erweiterung anfühlt.

Ob sich der Kauf für euch zu Release lohnt oder ob ihr lieber auf einen Sale warten wollt oder das Pack ganz auslasst, kommt also ein wenig darauf an, wie ihr Sims am liebsten spielt und welche Packs ihr bereits habt.

Was sagt ihr zu dem neuen Addon? Werdet ihr es euch kaufen? Was fehlt euch noch in der Sims-Berufswelt?