Sims-Fans sind traurig, weil es im neuen Addon alles gibt – nur keine Liebe

Solch romantische Dates wünschen sich die Sims-Fans auch für Katzencafé und Bowlingbahn.

Mit dem neuen Erweiterungspack für Die Sims 4: Vom Hobby zum Business könnt ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen: Eigene Tattoo-Studios eröffnen, stylische Töpfereien betreiben oder ein gemütliches Katzencafé hochziehen.

Doch was nach dem Traum vieler Sims-Fans klingt, entpuppt sich zumindest in einem Punkt allerdings als ziemlicher Stimmungskiller. Denn ausgerechnet romantische Dates, das Highlight vieler Sims-Storys, funktionieren in den neuen kleinen Geschäften nicht.

Die Community ist alles andere als begeistert. Auf Reddit diskutieren Spieler hitzig über diese Designentscheidung. Nutzer Mobabyhomeslice bringt es in seinem Thread auf den Punkt:

Wer würde nicht gern auf ein Date in eine Bowlingbahn, ein Katzencafé oder ein Kino gehen?

Ein Blick in den Thread zeigt, wie viele Spieler direkt versucht haben, kreative Dates in den neuen Locations umzusetzen – und wie oft das kläglich scheitert. abcdBPDbaby berichtet:

Ich wollte das machen, aber mein Sim ist einfach in der Animation hängen geblieben und ich musste die Aktion abbrechen.

Andere versuchen sich mit alternativen Ideen – und stoßen ebenfalls auf Grenzen. carbec12 etwa hatte romantischere Pläne:

Ich hätte es gerne ausprobiert, ein Töpferkurs-Date wäre so süß gewesen. Traurig :(

2:43 Die Sims 4: Im neuen DLC dürft ihr selbst die Nadel schwingen und eigene Tattoos entwerfen

Liegt es am »Spaghetti-Code«?

Der Grund für das Problem scheint technischer Natur zu sein. Das Spiel kann offenbar nicht gleichzeitig ein Geschäft betreiben und ein soziales Event wie ein Date laufen lassen. Yellow-October spekuliert:

Ich denke, das Spiel würde überfordert sein, wenn es Geschäftsdaten und Date-/Clubdaten gleichzeitig verarbeiten muss.

Andere Spieler bringen es etwas angefressener auf den Punkt – etwa PunkLaundryBear:

Man sollte meinen, nach dem Lovestruck-Pack würden sie über Crosspack-Kompatibilität nachdenken ... Ich frage mich, was im Spaghetti-Code das verhindert.

Die Modding-Community hat bereits reagiert und erste Lösungen bereitgestellt. Eine Mod von Waffle ermöglicht die viel gewünschten Dates in kleinen Geschäften. Für viele ist das ein Lebensretter – aber Konsolenspieler schauen in die Röhre.