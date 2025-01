Skeleton Crew hat schon eine Woche vor dem Finale ein großes Geheimnis der Star-Wars-Serie enthüllt

Langsam, aber sicher, lüftet sich das Geheimnis des Schatzplaneten At Attin in Skeleton Crew. Bildquelle. Disney/Lucasfilm

Skeleton Crew steuert mit Volldampf auf ihr großes Finale zu. Es dauert also nicht mehr allzu lange, bis wir die Antworten auf all unsere brennenden Fragen bekommen. Tatsächlich löst die vorletzte Folge aber schon jetzt ein großes Geheimnis auf und dafür müsst ihr nur einen Blick in die Credits der vorletzten Episode werfen.

Um wen oder was genau geht es? Wir meinen natürlich den sogenannten Aufseher von At Attin, der bis jetzt zwar sehr oft genannt, aber noch gar nicht persönlich aufgetreten ist. Tatsächlich kennen wir nicht einmal seinen Namen und das, obwohl er auf dem Heimatplaneten von Wim, Fern, Neel und KB alle Zügel in der Hand hält.

In Folge 7 von Skeleton Crew bekommen wir zumindest schon einmal die Bestätigung, dass der Supervisor von At Attin tatsächlich existiert, als die Onyx Cinder ihren Landeanflug absolviert. Und Film-Fans dürfte diese Stimme bekannt vorkommen …

Solltet ihr euch eine potenzielle Überraschung für das Finale von Skeleton Crew nicht vorwegnehmen wollen, seid ab dieser Stelle vor Spoilern gewarnt!

2:08 Star Wars: Ein Blick hinter die Kulissen von Skeleton Crew zeigt, wie Droiden und Aliens entstehen

Autoplay

Wer spielt den Supervisor von At Attin?

Im Abspann der siebten Episoden von Skeleton Crew wird der 67-jährige Schauspieler, Synchronsprecher und Komiker Stephen Fry als Supervisor von At Attin enttarnt! Fry ist natürlich für seine Rollen in Produktionen wie Harry Potter, Der Hobbit oder auch V wie Vendetta und Blackadder bekannt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Unter Fans hält sich übrigens die hartnäckige Theorie, dass es sich bei dem Aufseher von At Attin und dem legendären Piraten Tak Rennod um ein und dieselbe Person handelt. Immerhin sind Jod Na Nawood (Jude Law) erst eins seiner Hologramme gestoßen, auf dem das Gesicht des Weltraum-Freibeuters auffällig unkenntlich gemacht wurde. Sehr verdächtig.

So wird fleißig spekuliert, dass sich es sich Rennod auf At Attin gemütlich gemacht und die Spuren dorthin verwischt hat - wie sich jetzt herausstellt, eher schlecht als recht. Die Legende von Tak Rennod ist aber natürlich schon mehrere Jahrhunderte alt und es wird spannend, ob sich die Theorie um den Aufseher damit auch bewahrheitet.

Die endgültige Antwort darauf bekommen wir voraussichtlich am 15. Januar 2025, sobald die achte und damit vorerst letzte Folge von Skeleton Crew bei Disney Plus startet. Ob die neueste Star-Wars-Serie um eine zweite Staffel verlängert wird, ist aktuell nicht bekannt.

Übrigens: Mit der nächsten Star-Wars-Serie auf Disney Plus geht es am 22. April 2025 weiter, sobald Staffel 2 von Andor anläuft. Ansonsten erscheint dieses Jahr noch die dritte Season von Star Wars: Visionen, während neue Folgen zu Ashoka noch eine Weile auf sich warten lassen. Dafür wurde jetzt bekannt, wer darin in die Fußstapfen des 2023 verstorbenen Ray Stevenson tritt.

Mehr dazu könnt ihr unter den Links oben nachlesen.