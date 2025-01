Skeleton Crew: Episode 7 zeigt uns endlich den großen Schatz von At Attin

Da bekommt auch Jod Na Nawood feuchte Augen: Credits, so weit das Auge reicht! Bildquelle: Disney / Lucasfilm

Skeleton Crew biegt so langsam auf die Zielgerade ein. Die neueste Star-Wars-Serie auf Disney Plus gewährt uns in Folge 7 einen ersten Blick auf den ominösen Schatz von At Attin - und der hat es in sich!

Wie immer gilt natürlich: Spoiler-Warnung! Schaut Skeleton Crew der Reihe nach, damit ihr euch nicht die Überraschung verderbt. Wer also noch nicht bei Episode 7 angekommen ist, sollte lieber später wieder hier vorbeischauen und jetzt erst einmal etwas über das kommende Streaming-Highlight auf Disney Plus erfahren.

Dagobert Duck würde einen Like dalassen

Das Mysterium rund um den Heimatplaneten von Wim, Fern, KB und Neel beschäftigt Fans schon seit der ersten Folge. Im Laufe der Zeit haben wir dann herausgefunden, dass At Attin alles andere als ein normaler Planet ist.

Seit Folge 7 wissen wir nun: Ja, At Attin ist wirklich ein prall gefüllter Geldspeicher! Dem charismatischen Schurken Jod Na Nawood gelingt es nämlich, an Bord der Onyx Cinder gemeinsam mit den Kindern in einem Stück auf die Planetenoberfläche zu gelangen.

Auf At Attin gibt sich Jude Laws Charakter dann als Gesandter der alten Republik aus und wird von den gehorsamen Droiden kurzerhand ins Planeteninnere geführt. Dort steht Jod Na Nawood vor dem Ziel seiner Suche, nämlich einem von über eintausend Tresoren, die randvoll mit Credits sind.

In der letzten Szene von Episode 7 sehen wir einen lachenden Jod, der seinem Kopf eine Dusche in den goldenen Chips gönnt. Ob der Fiesling mit seinem Plan davonkommt, sehen wir erst nächste Woche im großen Finale.

2:08 Star Wars: Ein Blick hinter die Kulissen von Skeleton Crew zeigt, wie Droiden und Aliens entstehen

Ist Jod Na Nawood nun ein Jedi oder nicht?

Jude Law hatte im Vorfeld Großes für die siebte Folge in Aussicht gestellt. Viele Fans gingen deshalb davon aus, dass wir endlich Jod Na Nawoods ganze Vorgeschichte in einem Rückblick sehen und dadurch eine Antwort erhalten, ob er ein echter Jedi ist oder nicht.

Pustekuchen. Folge 7 liefert uns immer noch keine klare Antwort. Immerhin: Erstmals schwingt Jod Na Nawood sein blaues Lichtschwert und verwandelt damit zum Leidwesen der Kids auch gleich mal den Droiden SM-33 zu Altmetall.

Das ist aber noch immer kein klarer Beweis für seine Jedi-Vergangenheit. Kurz darauf, als er die Kinder einschüchtert, wirkt sein Gefuchtel mit der ikonischen Waffe nämlich äußerst amateurhaft und ungelenk. Das lässt nicht darauf schließen, dass er seine Ausbildung jemals abgeschlossen hat.

Die bereits seit einiger Zeit kursierende Theorie wird also immer wahrscheinlicher: Bei Jod Na Nawood könnte es sich um einen ehemaligen Jüngling handeln, der die Order 66 überlebt und sich daraufhin auf eigene Faust durchgeschlagen hat. Das würde erklären, weshalb er zwar definitiv machtsensitiv ist, aber nicht den Eindruck eines fähigen Ex-Jedis erweckt.

Noch ein paar Mal schlafen, dann wissen wir Bescheid. Folge 8 muss alle Antworten liefern, also freuen wir uns darauf. Wer ist Jod Na Nawood wirklich? Werden die Kids von At Attin ihm noch das Handwerk legen können? Und wie viele Todessterne könnte man mit den Credits in den Tresoren wohl bauen? Zumindest auf zwei dieser drei Fragen erhalten wir bald eine Antwort.