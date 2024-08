Skeleton Crew: Release-Termin der nächsten Star-Wars-Serie steht fest und es gibt erste Bilder

Ende 2024 geht es mit Star Wars auf Disney Plus weiter, sobald im Dezember Skeleton Crew erscheint. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Nach The Acolyte steht die nächste Star-Wars-Serie bereits in den Startlöchern: Skeleton Crew landet am 3. Dezember 2024 bei Disney Plus, während uns jetzt offizielle Bilder einen konkreten Eindruck zu dem Krieg-der-Sterne-Abenteuer vermitteln.

Um was geht's in Skeleton Crew überhaupt?

Die Story: Skeleton Crew dreht sich um eine Gruppe von vier Kindern, die nach einer mysteriösen Entdeckung ihren eigentlich sicheren Heimatplaneten verlassen müssen. Verloren im Weltall und auf der Suche nach ihrer Heimat machen sie Bekanntschaft mit einem Jedi namens Jod Na Nawood (Jude Law).

Der Cast: Die neue Star-Wars-Serie ist genau wie The Mandalorian oder Ahsoka zwischen Episode 6 und Episode 7 angesiedelt. Bei Skeleton Crew schlüpfen vier junge Nachwuchs-Darsteller in die Rollen der folgenden Figuren:

Ravi Cabot-Conyers als Wim

Kyriana Kratter als KB

Robert Timothy Smith als Neel

Ryan Kiera Armstrong als Fern

Außerdem leiht Nick Frost (Shaun of the Dead, Hot Fuzz) dem Droiden SM 33 seine Stimme.

Für Skeleton Crew sind Jon Watts (Marvels neue Spider-Man-Trilogie) und Christopher Ford (Robot & Frank, Chaos Walking) verantwortlich.

Gegenüber People beschreibt Jude Law Skeleton Crew als fröhliche Serie. Konkreter wird der Schauspieler aus Captain Marvel, The Young Pope oder Grand Budapest Hotel mit dem folgenden Zitat:

Das Star-Wars-Universum ist ein aufregender Ort. [In Skeleton Crew] gibt es großartige Anspielungen an die alten Filme, aber auch neue TV-Serien [...]. Es gibt viele frische Ideen und ich hoffe, dass einfach nur Spaß macht, sich [Skeleton Crew] anzuschauen. [...] [In Skeleton Crew geht es darum,] zusammenzuarbeiten, die eigenen Ängste und vielleicht auch die Meinungen anderer über einen und die größten Schwächen zu überwinden.

Skeleton Crew startet am 3. Dezember 2024 bei Disney Plus und umfasst insgesamt acht Episoden. 2025 folgt dann Staffel 2 von Andor, während auch an einer zweiten Season für Ahsoka gearbeitet wird. Mit neuen Star-Wars-Filmen geht es wiederum ab 2026 weiter.

