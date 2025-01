Skeleton Crew weckt in Folge 7 Erinnerungen an einen der grausamsten Prequel-Momente

Der Schein trügt: Jod Na Nawood (Jude Law) ist keiner von den Guten - auch wenn er hier so freundlich grinst. Bildquelle_ Lucasfilm / Disney

Jeder - wirklich jeder - in Skeleton Crew warnt vor ihm: Jod Na Nawood (Jude Law) oder sollten wir eher sagen Captain Silvo, Crimson Jack oder Dash Zentin? Wir haben den Überblick verloren … Mit jedem Namen, der auftaucht, wird deutlicher: Dem Piraten ist nichts heilig außer seinem eigenen Leben.

Spätestens mit Folge 7 von Skeleton Crew wissen wir aber, wie rücksichtslos der vermeintliche Jedi wirklich ist.

Um welche Szenen geht es? In der aktuellen Folge von Skeleton Crew mit dem Titel »Wir bekommen sowas von Ärger« nimmt Jod Wim (Ravi Cabot-Conyers), Neel (Robert Timothy Smith), KB (Kyriana Kratter) und Fern (Ryan Kiera Armstrong) als Geisel.

Dabei steht er mit erhobenem blauen Lichtschwert vor den verängstigten Kindern und hält sie mit der »eleganten Waffe aus einer zivilisierteren Zeit« in Schach. Kurze Zeit später zückt der Pirat auch vor deren Eltern das Laserschwert.

Viele Fans denken jetzt bestimmt: Das wirkt irgendwie vertraut.

Der Bezug zu Episode 3

Das Szenario rüttelt Erinnerungen an Star Wars: Episode 3 - Die Rache der Sith wach. Genauer gesagt: An Order 66. Dort werden zahlreiche Jedi systematisch von Klonkriegern ermordet. Um die Jünglinge im Jedi-Tempel kümmert sich Anakin Skywalker alias Darth Vader mit seinem Lichtschwert höchstpersönlich.

Auf der Plattform X (ehemals Twitter) posten einige Fans direkte Vergleiche der beiden Szenen. Hier einmal ein Beispiel:

Ein weiteres Bild zeigt den direkten Vergleich der Lichtschwert-Einstellungen, und auch die sind sich verblüffend ähnlich. Oben seht ihr die Szene am Ende von Skeleton Crew Folge 7 und unten ein Foto aus Episode 3.

Zufall? Mit ziemlicher Sicherheit nicht. Star Wars ist und war schon immer extrem selbst-referenziell und lebt von der Nostalgie, die viele Fans George Lucas’ Sternenkrieg entgegenbringen.

Tatsächlich teaste Jude Law bereits vor Folge 7 an, dass wir mehr über seine Figur Jod erfahren werden. Viele Fans tippten jedoch auf Flashbacks aus der Vergangenheit des Piraten. Hiermit hat wohl keiner gerechnet.

Einige Fans vermuten durch die Referenz zu Episode 3, dass Jod Na Nawood ein überlebender Jüngling aus Episode 3 sein könnte. Das würde zumindest erklären, warum er machtsensitiv ist, sich aber keineswegs an die Regeln der Jedi hält (und warum er im Umgang mit dem Lichtschwert teilweise etwas unbeholfen wirkt).

Am 15. Januar 2025 erscheint die finale Folge von Skeleton Crew. Dann könnt ihr euch die gesamten acht Episoden von Staffel 1 auf Disney Plus in einem Rutsch anschauen. Tatsächlich hat die Serie aber eine Woche vor dem Finale bereits ein großes Geheimnis enthüllt. Mehr dazu findet ihr in dem oben verlinkten Artikel.

Für alle, die traurig sind, weil die Star-Wars-Serie schon wieder zu Ende ist: Rettung naht! Am 22. April 2025 erscheint nämlich die zweite Season von Andor ebenfalls auf Disney Plus.