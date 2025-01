Skeleton Crew: Wo ist At Attin? Fan findet interessante Verbindung zu einer der besten Star-Wars-Serien

Durch das Auftauchen des Piraten Vane gab es bereits eine Verbindung zwischen Skeleton Crew und The Mandalorian. Könnte die Enthüllung des Standortes von At Attin eine weitere herstellen? Bildquelle: Lucasfilm / Disney

In der Serie Skeleton Crew ranken sich viele Geheimnisse um den Planeten At Attin. Auch der genaue Standort »des Juwels der alten Republik« liegt weiterhin im Verborgenen.

Ein Star-Wars-Fan hat jetzt alle bisherigen Hinweise gesammelt und verfolgt eine heiße Spur, die eine Brücke zu The Mandalorian schlagen könnte.

Mögliche Nachbarn von At Attin

In einem Post auf der Plattform X grenzt der User drunkwooky die Suche nach At Attin derzeit stark ein. Dabei stützt er sich auf die Aussagen des Reddit-Nutzers edo_secco, der die in der Serie kurz sichtbaren Koordinaten entschlüsselt haben will.

Demnach würde sich At Attin im Quelii-Sektor befinden, also am Äußeren Rand der Galaxis - besser bekannt als Outer Rim. Dort sind ebenfalls Dathomir und Cathar angesiedelt.

Dathomir kennen Fans bereits als Heimatplaneten der Nachtschwestern, der in den animierten Serien Star Wars: The Clone Wars und Rebels sowie der Videospielreihe Star Wars Jedi eine wichtige Rolle spielt.

Ihr fragt euch jetzt bestimmt: Und was ist mit Cathar?

Eine Verbindung zu The Mandalorian?

In den Star Wars Legends wurde Cathar in der Ära der Alten Republik von den Mandalorianern erobert. Bekannte ehemalige Bewohner sind die Jedi-Ritterin Juhani, die in dem Videospiel Knights of the Old Republic auftritt, und Sylvar, die ebenfalls als Jedi in der Comicreihe Tales of the Jedi auftaucht.

Sollten die Koordinaten stimmen, könnten der Planet und At Attin sogar direkte Nachbarn sein. Dies könnte auf einen möglichen Auftritt der Gruppe um Wim und Co. in einer anderen Mandoverse-Serie hindeuten. Zusätzlich würde ein Teil der Star Wars Legends so wieder Kanon werden.

Eine kleine Brücke zu The Mandalorian hat Skeleton Crew durch das Auftauchen der Figur Vane bereits in Episode 2 geschlagen. Der dient nun nicht mehr oder noch nicht dem Piraten-König Gorian Shard, sondern folgt den Anweisungen seines Anführers Brutus.

Skeleton Crew könnt ihr euch seit dem 3. Dezember 2024 auf der Streaming-Plattform Disney Plus anschauen. Dort erscheint derzeit wöchentlich jeweils eine Folge.

Auch wenn die Serie von Kritikern gelobt wird, scheint der große Ansturm aktuell auszubleiben. Mehr dazu findet ihr in dem oben verlinkten Artikel.