Skeleton Crew enthüllt: Eine Hauptfigur kennen Star-Wars-Fans eigentlich schon seit 50 Jahren

Folge 3 deckt die Vergangenheit einer der Hauptcharaktere auf. Bildquelle: Disney

In der dritten Episode von Skeleton Crew wird die Geschichte um die vier im Weltall abhanden gekommenden Kinder weitererzählt. In der Serie treffen sie auf verschiedenste Charaktere, die ihnen helfen wollen, wieder nach Hause zu finden, darunter der Jedi Jo Na Nawood (Jude Law). Wie sich in der neuen Folge jetzt herausstellt, ist dieser offenbar kein Unbekannter im Star-Wars-Universum.

Achtung, Spoiler! Wer die dritte Episode noch nicht gesehen hat, sollte ab hier nicht weiterlesen.

Jude Laws Figur ist eigentlich ein Pirat

In Skeleton Crew geht es vordergründig viel um Weltraumpiraten und in der dritten Episode stellt sich heraus, dass der angebliche Jedi Jod Na Nawood was das angeht kein unbeschriebenes Blatt ist. Aber fangen wir von vorne an.

In der Folge namens »Ein äußerst interessantes Astrogationsproblem« gelingt es den Kindern gemeinsam mit Jod aus dem Gefängnis zu entkommen. Dieser führt die Gruppe anschließend zu einer alten Freundin, ein Eulenwesen namens Kh'ymm (im Original gesprochen von Alia Shawkat). Diese sei eine Expertin für alte Reliquien und Sternenkarten und soll ihnen dabei helfen, den Heimatplaneten At Attin zu finden, zu dem die Kinder zurückkehren wollen.

Und hier kommt die Enthüllung ins Spiel. Kh'ymm nennt den vermeintlichen Jedi nicht bei seinem bisher bekannten Namen, sondern »Crimson Jack«. Findige Star-Wars-Experten horchen bei diesem Namen möglicherweise auf, denn er taucht nicht erst in Skeleton Crew das erste Mal auf. Crimson Jack ist ein Piraten-Kapitän, der bereits 1977 seinen ersten Auftritt hatte.

Seinen Ursprung findet die ominöse Figur in den Comics der Star-Wars-Legends-Reihe. In der siebten Ausgabe von 1977 taucht Crimson Jack das erste Mal als Rivale von Han Solo auf. Damals hat er beispielsweise dessen Belohnung für die Rettung von Prinzessin Leia eingesackt und den Millenium Falcon überfallen.

In seiner ursprünglichen Fassung hat er äußerlich allerdings nicht so viel mit Jude Laws Figur gemeinsam:

Crimson Jack hat aber auch in der nicht ganz so fernen Vergangenheit seinen Spuren hinterlassen. In einer kleinen Rolle konnte man den Piraten während der New-Republic-Zeitlinie auch in Halycon Legacy sehen, einer Comic-Reihe von 2022. Hier greift Crimson Jack die Halcyon an, während er nach einem Spion des Widerstands sucht.

Anders als jetzt in Skeleton Crew deuteten diese Auftritte allerdings nicht darauf hin, dass Crimson Jack beziehungsweise Jod die Macht nutzen kann. Bisher war seine Rolle im Star Wars eher dürftig ausgearbeitet und es ist auch nicht 100-prozentig sicher, dass es sich bei beiden Figuren um dieselbe handelt.

Da Skeleton Crew außerdem früher in der Zeitlinie spielt als Halycon Legacy, können wir davon ausgehen, dass die Ereignisse aus dem Comic noch nicht eingetreten sind. Ob Jude Laws Figur am Ende wirklich der gleiche Crimson Jack wie der rotbärtige Pirat ist, werden wir aber vermutlich erst später herausfinden.