Skeleton Crew: Was ist At Attin? Alles, was ihr über den neuen Star-Wars-Planeten wissen müsst

Wim staunt wohl nicht schlecht: Seine Heimat ist nicht das, was sie vorgibt zu sein. Bildquelle: Disney / Lucasfilm

Die Skeleton Crew treibt ihr Unwesen. Kennt ihr nicht? Das sind vier Kinder, die aus Versehen von ihrem Heimatplaneten At Attin ans andere Ende der Galaxie fliegen und nun ihren Weg nach Hause finden müssen.

Wie genau die Truppe dieses Ziel erreicht, könnt ihr euch in der neuen Star-Wars-Serie auf Disney Plus seit dem 3. Dezember 2024 selbst anschauen. In diesem Artikel geht es hingegen um etwas ganz Bestimmtes: Den Heimatplaneten der Kids namens At Attin.

Um den ranken sich bereits zahlreiche Theorien. Denn irgendwie ist hier alles anders als sonst im Krieg-der-Sterne-Universum. Wir beleuchten mal, was dahinterstecken könnte.

Bevor wir loslegen: Spoiler! Spoiler! Spoiler! Skeleton Crew bezieht einen Großteil seiner Spannung aus dem Mysterium rund um At Attin. Wenn ihr weiterlest, müsst ihr damit rechnen, den großen Twist in der Serie schon jetzt zu kennen. Seid euch dessen bitte bewusst und wenn ihr das nicht möchtet, schaut euch hier lieber acht Minuten aus dem neuen Herr-der-Ringe-Film an.

At Attin ist ein höchst verdächtiger Ort

Bereits Folge eins von Skeleton Crew lässt viele Fans vermuten: Irgendwas geht hier nicht mit rechten Dingen zu. Das fängt mit der Bilderbuch-Idylle an, geht mit dem seltsamen Eignungstest in der Schule weiter, damit die Kinder dem Großen Werk dienlich sind, und reicht bis hin zur Nutzung von Credits der Hohen Republik, die ja bekanntlich schon seit Jahrhunderten Geschichte ist.

Das war noch immer nicht alles. Warum spielt Wim am Anfang mit Actionfiguren von Jedi und Sith, wenn im Zeitraum der Serie - zwischen Episode 6 und 7 - die Machtnutzer schon längst ins Reich der Mythen und Legenden eingegangen sind und die Galaxis sie vergessen hat.

Weshalb bezeichnen die Piraten in Folge zwei im Weltraumhafen Port Bogo den Planeten At Attin als Mythos? Ihr seht schon: Es gibt reichlich Indizien dafür, dass At Attin ein Geheimnis birgt.

1:59 Skeleton Crew: Die Star-Wars-Serie zeigt im neuen Trailer ganz klar, wohin die Reise geht

Autoplay

Imperium? Order 66? Nie gehört!

Kommen wir zu den angesprochenen Theorien, die im Internet in Fan-Kreisen die Runde machen, so etwa auf Reddit. Natürlich haben zahlreiche kluge Köpfe ihre Ideen gesammelt und miteinander kombiniert, sodass das Rätsel inzwischen gelöst sein könnte.

Der Planet At Attin ist demnach ein Teil des Großen Werks, auch Große Erneuerung genannt. Dahinter stecken zahlreiche Bauwerke und Projekte aus der Zeit der Hohen Republik. Al Attin könnte ein soziales Experiment sein, in dessen Rahmen der Planet von der Außenwelt abgeschottet wurde.

Dafür würden die sehr strikte Planung der beruflichen Karrieren der Bewohner sowie die Nutzung der alten Credits sprechen. Außerdem wüsste dann folglich dort niemand, was die letzten Dekaden in der Galaxis passiert ist. Die Jedi sind in ihren Augen putzmunter und das Imperium gab es für sie nie.

Der Reichtum von At Attin, den die Piraten in Folge 2 erwähnen, könnte ebenfalls einem düsteren Grund entsprungen sein: In Folge 1 erwähnt Fern, dass ihr Großvater erzählt habe, ungezogene Kinder kämen in die Minen in den Tiefen des Planeten. Was ist, wenn das gar kein Gruselmärchen, sondern die Wahrheit ist?

Mehr zu Star Wars

Übrigens scheinen die kreativen Köpfe bei Lucasfilm auf versteckte und isolierte Planeten abzufahren. At Attin wäre nämlich nur der neueste Zuwachs aus einer immer länger werdenden Liste:

Exegol : Somehow Palpatine returned - und das Exil des halb vermoderten Imperators war ein Planet, der fast unmöglich aufzuspüren war.

: Somehow Palpatine returned - und das Exil des halb vermoderten Imperators war ein Planet, der fast unmöglich aufzuspüren war. Tanalorr: Im Videospiel Jedi: Survivor entdeckt Cal Kestis die geheime Route zu einem verborgenen Planeten, der eine sichere Zuflucht vor dem Imperium zu bieten scheint.

At Attin umgibt ebenfalls eine normalerweise undurchdringliche Barriere. Niemand kommt rein - und niemand kommt raus. Uff, wenn das mal nicht nach Dystopie klingt! Kein Wunder also, dass die versehentliche Flucht der Kinder für reichlich Aufsehen auf At Attin sorgen dürfte.

Was haltet ihr von der Theorie? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!