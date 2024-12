Skeleton Crew: Wie lautet euer Urteil zur neuen Star-Wars-Serie? Jetzt abstimmen!

Neel wartet geduldig auf eure Meinungen Bildquelle: Disney / Lucasfilm

Seit dem 4. Dezember können wir uns in der Serie Skeleton Crew von den Abenteuern von Wim, Neel, Fern und KB mitreißen lassen. Während unser Star-Wars-Experte Fabiano die ersten Episoden eher zwiegespalten aufnahm, fielen die Meinungen anderer Kritiker weltweit durchaus positiv aus.

Aber was wäre eine Star-Wars-Serie ohne das Urteil der Fans? Deshalb leiten wir diese Frage direkt an euch weiter: Wie gefällt euch Skeleton Crew bisher? Mögt ihr den ungewohnt leichtfüßigen Anstrich der neuen Star-Wars-Serie oder seid ihr eher Team Knallhart und Düster?

Wann geht's weiter?

Die Folgen von Skeleton Crew werden im wöchentlichen Rhythmus exklusiv auf Disney+ veröffentlicht. Die ersten beiden Episoden erschienen gemeinsam am 4. Dezember. Das bedeutet, dass ihr die dritte Episode ab dem 11. Dezember streamen könnt. Insgesamt sind acht Folgen in der Pipeline.

1:59 Skeleton Crew: Die Star-Wars-Serie zeigt im neuen Trailer ganz klar, wohin die Reise geht

Autoplay

Für die unter euch, die sich noch unsicher sind: Die Serie spielt zwar zwischen Star Wars Episode 6 und 7, ihr müsst diese aber nicht gesehen haben, um bei Skeleton Crew mitzukommen. Mit ihrem Goonies-Feeling richtet sie sich vorwiegend an ein jüngeres Publikum und setzt kein fundiertes Wissen über das Imperium voraus.

Wir begleiten vier Kinder, die auf einer Entdeckungstour ein verborgenes Piratenschiff finden und damit unverhofft in eine andere Galaxie geflogen werden. An einem fremden Weltraum-Hafen treffen sie auf den Droiden SM-33 und einen mysteriösen Jedi, die ihnen helfen, einen Weg zurück in ihre Heimat zu finden.

Wenn ihr mehr zur neuen Star-Wars-Serie wissen wollt, empfehlen wir euch die oben verlinkten Artikel. Darin geht's nicht nur um den neuen Planeten At Attin, sondern auch um zahlreiche Easter Eggs, die in den ersten Episoden versteckt wurden.

Wie fällt euer Urteil zu Skeleton Crew aus? Um das genau zu verstehen, reichen uns die reinen Zahlen natürlich nicht. Teilt uns in den Kommentaren gerne eure Gedanken zu den ersten Folgen mit.