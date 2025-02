Skyblivion: Die riesige Remake-Mod nimmt wichtige Hürde vor Release, letzte Region enthüllt

Bald dürft ihr in Skyblivion wieder die altehrwürdige Kaiserstadt erkunden. Im Fan-Remake ist sie schöner denn je.

Ich wurde vor 87 Jahren geboren. 65 Jahre lang habe ich als Kaiser von Tamriel regiert. Doch all diese Jahre war ich nie Herr über meine eigenen Träume ... Beim wem diese Worte aus dem Mund von Kaiser Uriel Septim VII. auch Gänsehaut auslösen, hat eindeutig zu viele Stunden in The Elder Scrolls 4: Oblivion verbracht und kann es wahrscheinlich genau deshalb kaum erwarten, dass Skyblivion endlich erscheint.

Das Fan-Remake ist ein kompletter Neubau des vierten Elder-Scrolls-Teils in der Engine von Skyrim. Bereits seit 2016 arbeitet eine passionierte Gruppe von Moddern an dem Projekt - und jetzt endlich ist ein Ende in Sicht. Nachdem das Team Ende 2024 angekündigt hatte, dass der Release für 2025 geplant sei, gibt es nun gute Neuigkeiten.

Auf Twitter teilten die Entwickler mit, man habe nun auch das letzte Gebiet der Spielwelt von Cyrodiil, das Niben Valley fertiggestellt; im Tweet gibt's auch ein paar Fotos zu sehen. Jetzt sei eigentlich nur der letzte Feinschliff nötig, um das Remake fit für die Veröffentlichung zu machen.

Was ist noch zu tun?

Laut der Entwickler müssen nun die bereits vor längerer Zeit erstellten Gebiete ein wenig aufpoliert werden, um diese auf einen aktuellen, ambitionierteren Entwicklungsstand zu bringen.

Vor allem arbeitet das Skyblivion-Team momentan jedoch am sogenannten Nav-Meshing. Das bezeichnet das Erstellen eines ausgefeilten Navigations-Netzes, auf dem sich NPCs und Kreaturen durch die Spielwelt bewegen. Ist dieses Netz nicht richtig angelegt, kann es sein, dass Figuren an Baumstämmen oder anderen Hindernissen hängen bleiben.

Auch einige Quests und Innenräume müssen noch fertiggestellt werden. Insgesamt scheint bei Skyblivion jedoch alles auf Kurs für eine Veröffentlichung noch in diesem Kalenderjahr. Auch wir können es kaum erwarten, endlich wieder nach Cyrodiil aufzubrechen; schließlich ist Oblivion erwiesenermaßen das beste Spiel aller Zeiten.

Ob Skyblivion indes die einzige Frischzellenkur für das alternde Oblivion bleibt, ist aktuell noch unklar. Seit Monaten halten sich hartnäckig Gerüchte über ein angeblich in Arbeit befindliches offizielles Remaster im Auftrag von Bethesda.

Zuletzt hieß es, dieses solle im Januar beim Xbox Showcase angekündigt werden. Doch das passierte nicht. Ob dieses Remaster also wirklich existiert, weiß wohl aktuell nur Bethesdas hauseigener Schach-Großmeister Todd Howard.

Freut ihr euch auf Skyblivion? Schreibt es uns in die Kommentare!