Quests, Orte, Kämpfe: Das Elder Scrolls-Fanprojekt Skyblivion zeigt 20 Minuten neues Gameplay

Seit 2012 ist die Total Conversion Skyblivion in Arbeit.

Wenn alles klappt, dann geht Skyblivion, die riesige Total Conversion für The Elder Scrolls 5: Skyrim, nächstes Jahr an den Start. Das kostenlose Mod-Projekt begeistert mittlerweile nicht nur Fans.

Um die Wartezeit auf die Mod zu verkürzen, hat das Team ein neues Gameplay-Video veröffentlicht. Das zeigt in knapp 20 Minuten Orte, Kämpfe, Dialoge mit NPCs und Quests.

Hier seht ihr das Video in voller Länge:

Das zeigt das Video

Im Fokus des Videos steht die Stadt Chorral und deren Umgebung. Die Stadt selbst sieht prächtig und farbenfroh aus. Zu sehen sind einige Windmühlen am Stadtrand oder ein beeindruckender Springbrunnen vor der Magiergilde.

Als roter Faden des Videos dienen zwei Quests aus dem Grundspiel, in deren Verlauf die Stadt und das Umland erkundet werden.

Fingers of the Mountain : Ihr helft dem Argonier Teekeeus eine Empfehlung für die Geheime Universität zu bekommen. Dafür beauftragt er euch, die Altmer Earana aufzusuchen und herauszufinden, was sie von Teekeeus will.

: Ihr helft dem Argonier Teekeeus eine Empfehlung für die Geheime Universität zu bekommen. Dafür beauftragt er euch, die Altmer Earana aufzusuchen und herauszufinden, was sie von Teekeeus will. The Killing Field: Der Kaiserliche Valus Odiil, der seine Zeit in einer Taverne verbringt, beauftragt euch, zusammen mit dessen Söhnen Antus und Rallus den Hof der Familie gegen angreifende Kreaturen zu verteidigen. Die Quest hat mehrere mögliche Enden, abhängig davon, welche Entscheidungen ihr während der Mission trefft.

Wie aufwendig das Team das Grundspiel modernisiert und welche neuen Features dazukommen, verraten wir euch in diesem Video:

Die Reaktionen auf YouTube fallen positiv aus. Unter dem Video kommentieren Nutzer, dass die gezeigten Szenen »unglaublich« aussähen. Andere schreiben, dass sie 2025 kaum erwarten könnten.

Eine große Rolle spielt zudem auch die Nostalgie. Einige User erinnern sich in den Kommentaren, wie sie vor Jahren selbst diese Quests in Oblivion gespielt haben.

Hackerangriff bedrohte Projekt

Skyblivion ist ein kostenloses Mod-Projekt, das die Inhalte von The Elder Scrolls 4: Oblivion in die Skyrim-Engine überträgt. Seit 2012 ist die Mod in Arbeit. Mittlerweile arbeiten etwa 100 Hobby-Entwickler an dem Projekt.

Unter anderem baut das Team Städte oder erstellt neue Rüstungssets. Vor gut einem Jahr bedrohte ein Hack das ambitionierte Projekt. Damals drangen Unbekannte auf den Discord-Server des Teams ein und löschten massenweise Daten. Die Verzweiflung unter den Hobby-Entwicklern war groß.

Einige Tage nach dem Angriff gab der Chefentwickler aber Entwarnung, dass der Schaden nicht so groß war, wie zunächst angenommen. Das nun veröffentlichte Video ist nicht das erste Gameplay-Video. In der Linkbox findet ihr ein früheres, dass das Reich des Daedra-Fürsten Vaermina in den Fokus nimmt.