Das Oblivion-Remake ist nach wie vor nicht offiziell, trotzdem tauchen immer mehr Details auf

Was ist Virtuos Games?

Das in Singapur ansässige Studio tritt vor allem als Co-Entwickler in Erscheinung, der im Auftrag größerer Studios arbeitet. Virtuos entwickelte etwa den PC-Port für Horizon Zero Dawn, sowie die Spacer's Choice Edition von The Outer Worlds. Für CD Projekt arbeitete das Studio auch an Update 2.2 für Cyberpunk 2077.