Skyrim mit ChatGPT könnte die Zukunft von NPCs in Spielen zeigen

Verfügen NPCs dank KI-Unterstützung bald über mehr Grips? Eine Skyrim-Mod macht Hoffnung.

Hey, ihr da! Endlich seid ihr wach! Ihr wolltet die Grenze überqueren, richtig? Wer beim 156. Spieldurchlauf von The Elder Scrolls 5: Skyrim nur noch genervt seufzt, wenn Ralof uns auf dem Weg zum Galgen die immer gleiche Frage stellt, sollte nun aufhorchen.

Denn ChatGPT schickt sich an, bald auch in Himmelsrand sein Unwesen zu treiben. Eine noch nicht frei verfügbare Mod für Skyrim VR könnte erstmals zeigen, worauf sich vor allem Rollenspiel-Fans in Zukunft freuen dürfen.

Dynamische Gespräche für mehr Immersion

Lasst uns direkt klarstellen: Der derzeitige Zustand der Mod ist als experimentell zu bezeichnen. Die NPCs benötigen noch gehörig Zeit, um auf die Fragen des Spielers zu antworten, und wenn sie dann den Mund aufmachen, hört sich das Gesprochene sehr nach einem Roboter an.

Das macht das bislang veröffentlichte Gameplay-Material in unseren Augen aber nicht weniger sehenswert:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Wie funktioniert die Mod? Die ChatGPT-Funktion wird via Zauberspruch gestartet. Klingt logisch, wer erinnert sich nicht an den vergilbten Ledereinband mit der Aufschrift ChatAI in der Magiergilde in Winterfeste?! Spaß beiseite, dieses Vorgehen ist im VR-Modus von Skyrim durchaus praktisch, da man so auch ohne langwierige Tastatureingaben schnell eine Konversation starten kann.

Was kann die Mod bereits? Die NPCs können uns nach unserem Tag fragen, das korrekte Datum samt Uhrzeit nennen und wissen, an welchem Ort sie sich befinden. Sogar auf unsere getragene Ausrüstung reagieren sie, wie in obigem Video zu sehen, wo der Waffenschmied unser Eisenschwert genauer inspiziert.

Besonders cooles Detail: Die Sprachausgabe erfolgt bereits lippensynchron! Dafür kommen neben ChatGPT die Tools xVASynth (Text-zu-Sprache) und Whisper (Sprache-zu-Text) zum Einsatz.

Wo hakt es noch? Wie bereits eingangs erwähnt, haben wir es hier noch nicht mit flüssigen Konversationen zu tun, da die NPCs dafür noch zu lange mit dem Antworten benötigen. Auch an der Sprachausgabe gibt es noch einiges zu optimieren.

Ob und wann die Mod für die Allgemeinheit erscheint, ist nicht bekannt. Denkt zudem daran, dass hier explizit von der VR-Version von Skyrim gesprochen wird!

Wird Ralof in Zukunft also endlich mal zuhören und sich unsere Antwort merken oder gar einfach die Klappe halten und nur noch wissend mit dem Kopf nicken? Wir freuen uns schon darauf, es herauszufinden! Aber wie bewertet ihr das Gezeigte? Haut euch die KI-Mod bereits jetzt von den Socken oder würde euch die Sprachausgabe beim Herumstromern in Himmelsrand eher gruseln? Schreibt uns eure Meinung zu dem Thema gerne in die Kommentare!