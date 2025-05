Skyrim ist einer der Rekordhalter in einer Kategorie, die Spieler auf die Palme bringt

Bethesdas Dauerbrenner Skyrim besitzt mehr Versionen als es Jahre auf dem Buckel hat.

Wie häufig besitzt ihr The Elder Scrolls 5: Skyrim? Wenn es nach Bethesda geht, nicht häufig genug! Zumindest deutet eine unbeliebte Marktstrategie darauf hin, durch die das beliebte Rollenspiel seit 2011 so häufig neu veröffentlicht wurde, dass sich Fans und inzwischen sogar der Publisher selbst darüber lustig machen.

Aber wie häufig wurde Skyrim wirklich veröffentlicht?

Diese Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten, da nicht völlig klar abgetrennt werden kann, was als Portierung zählt und was als Neuveröffentlichung. Wir haben uns dazu entschieden, die Antwort in zwei Teile zu gliedern.

Zunächst verraten wir euch, welche Neuveröffentlichungen es gibt und wie sich die Versionen voneinander unterscheiden. Anschließend wird dann das gesamte Ausmaß der unterschiedlichen Versionen präsentiert.

Alle (Neu-)Veröffentlichungen im Überblick

Skyrim (2011) : Originaler Release

: Originaler Release Skyrim: Legendary Edition (2013) : Hauptspiel inklusive aller Story-Erweiterungen

: Hauptspiel inklusive aller Story-Erweiterungen Skyrim: Special Edition (2016): Remaster für Xbox One und PS4

Remaster für Xbox One und PS4 Skyrim Switch Edition (2017) : Im Vergleich zum Original aufgehübschte Version mit allen Erweiterungen, Motion-Control und exklusiven Inhalten

: Im Vergleich zum Original aufgehübschte Version mit allen Erweiterungen, Motion-Control und exklusiven Inhalten Skyrim VR (2017) : Virtual-Reality-Version mit allen Erweiterungen

: Virtual-Reality-Version mit allen Erweiterungen Skyrim: Very Special Edition (2018) : Via Sprachbefehl steuerbare Version für Amazon Alexa

: Via Sprachbefehl steuerbare Version für Amazon Alexa Skyrim: Anniversary Edition (2021): Technisch verbesserte Version mit allen Erweiterungen sowie allen zuvor veröffentlichten Creation-Club-Inhalten

Insgesamt wurde Skyrim also siebenmal veröffentlicht. Die kurioseste Version dürfte wohl die Very Special Edition für den Smarthome-Assistenten Amazon Alexa sein. Mit der Ankündigung machte sich Bethesda 2018 selbst darüber lustig, wie häufig das Spiel bereits erschienen ist und wollte diesen Umstand durch die Aktion auf möglichst absurde Art und Weise satirisch aufbereiten.

Viele Fans dachten verständlicherweise zunächst, dass es sich dabei um einen Witz handelt. Tja, falsch gedacht. Das unglaublich unterhaltsame Ankündigungsvideo seht ihr hier:

Wirklich alle Versionen im Überblick

Jetzt kommen wir zur Aufzählung von wirklich allen Versionen - und die hat es wirklich in sich. 18 Stück sind es an der Zahl, verteilt über zehn unterschiedliche Systeme.

Skyrim (Original) PC Xbox 360 PlayStation 3

Skyrim: Legendary Edition PC Xbox 360 PlayStation 3

Skyrim: Special Edition PC Xbox One PlayStation 4

Skyrim Switch Edition Nintendo Switch

Skyrim VR PlayStation VR PC VR

Skyrim: Very Special Edition Amazon Alexa

Skyrim: Anniversary Edition PC Xbox One Xbox Series X/S PlayStation 4 PlayStation 5



Die einzigen beiden Spiele, die Skyrim in puncto Re-Releases ernsthaft Konkurrenz machen könnten, sind Doom (1993) und Resident Evil 4. Doch während des Versuchs zu unterscheiden, was dort als richtige Neuveröffentlichungen zählt und was nicht, hat der betreffende Autor weinend die Flinte ins Korn geworfen. Daher wird das vorerst verschoben.

Die Frage ist nun: Wie geht es weiter? Kommt nächstes Jahr die 15th Anniversary Edition? Oder wie wäre es mit einem Remaster des Remasters? Immerhin ist die letzte Version schon vier Jahre her. Es bleibt spannend!

Bis dahin könnt ihr im Remaster von The Elder Scrolls: Oblivion vorbeischauen, das (bisher) nur auf drei Plattformen veröffentlicht wurde. Wir können jedoch davon ausgehen, dass die Switch 2 das bald ändern wird.