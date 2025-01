Skyrim-Feeling in Valheim: Das Deep North Update führt euch in eine eisige, neue Welt

Zieht euch für den tiefen Norden schon mal warm an.

Der Winter ist ja eigentlich schon fast wieder vorbei, aber von Schnee und Eis braucht sich noch niemand zu verabschieden. In Valheim bekommt ihr demnächst die Gelegenheit, euch in der frostigen Kälte des tiefen Nordens auszutoben, auch wenn in unseren Breitengraden schon bald die ersten Frühlingsvögel zwitschern.

Mit dem Deep North Update steht das letzte große Update vor dem Full-Release des Survival-Hits an, das sich seit 2021 im Early Access befindet.

Der tiefe Norden ruft

Lange hat's gedauert, jetzt bekommt der tiefe Norden endlich auch von offizieller Seite etwas Liebe. Die eisbedeckten Hügel und das Schneegebirge an der Küste haben bisher nur durch Modder Form angenommen. Die Entwickler von Iron Gate arbeiten aber bereits seit einiger Zeit an diesem Update, das jetzt kurz vor der Vollendung steht.

Mit einem kleinen, aber feinen Video-Teaser kündigen sie das kommende Deep North Update an:

0:28 Valheim Deep North: Eine mutige Wikingerin folgt im Teaser dem Ruf des eisigen Nordens

Allzu viele Details sind noch nicht bekannt. Ihr könnt euch aber schon auf wunderschöne Landschaften, neuartige Gegner, stimmungsvolle Nordlichter und frische Baumöglichkeiten freuen. In ihrem Entwickler-Blog hat Iron Gate seit November immer wieder kleine Einblicke in die neue Welt gewährt.

Demnach bereitet sich das Team aktuell mit Hochdruck auf Valheims Version 1.0 vor. Denn das kommende Update wird die Early-Access-Phase von Valheim abschließen.

Seit dem Start in den Early Access hat Valheim immer wieder an Content dazugewonnen und konnte sich eine treue Spielerschaft aufbauen. Das zuletzt hinzugefügte Biom, die Aschenlande, hat im Mai letzten Jahres den Schwierigkeitsgrad des Survival-Spiels bereits ordentlich angezogen. Ob der tiefe Norden da noch einen draufsetzt, bleibt abzuwarten. Wann genau das Update kommt, ist noch nicht bekannt.