Mithilfe einer Mod von Nexus-User Ghosu könnt ihr die schmucke Axt von Kratos aus dem PS4-Meisterwerk God of War auch auf dem PC in The Elder Scrolls 5: Skyrim schwingen. Modder Akarsil texturiert die Leviathan-Axt neu und fängt den edlen Stil der Leviathan-Axt mit »hochauflösenden, handgezeichneten Texturen « gut ein.

Entsprechend benötigt ihr für die hübsche Neufassung zunächst die ursprüngliche Mod von Ghosu sowie selbstverständlich Skyrim Classic oder die Special Edition. Achtet beim Installieren somit auch darauf, welche Version von Skyrim ihr installiert habt und ladet die passende Mod bei Nexus herunter.

Mods zu Skyrim gibt es wie Sand am Meer. Empfehlenswert ist beispielsweise Beyond Skyrim, das die Region Iliac Bay aus Elder Scrolls: Daggerfall in neuem Gewand zurückbringt. Und was es nicht alles für prächtige Grafik-Mods für Skyrim gibt. Hier zeigen wir euch, wie Bethesdas Kult-Rollenspiel aussieht, wenn es bis an die Zähne bemoddet wurde.