Euer Skyrim-Protagonist kann dank KI jetzt nicht nur schreien, sondern auch reden

Zwar pusten wir in Skyrim mit unseren Schreien locker die meisten Gegner von ihren Füßen, sorgen für einen wolkenlosen Himmel oder machen uns sogar Drachen untertan. In Dialogen bleiben wir aber komplett stumm. Eine Mod will das jetzt ändern und verpasst unseren Spielfiguren eine eigene Stimme.

Tausende Dialogzeilen vertont

Die Mod namens Dragonborn Voice Over ist selbst nur eine Plattform, auf die andere ihre eigenen, von einer KI erstellten Voice Packs hochladen können. Die KI wird dabei mit einer menschlichen Stimme trainiert und vertont dann sämtliche Dialogoptionen aus dem Hauptspiel. Eine weibliche Stimme haben die Mod-Entwickler sogar schon bereitgestellt, wie sie in Dialogen klingt, könnt ihr euch hier ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Zwar klingen die Antworten unserer Protagonisten manchmal etwas hölzern und ab und an fehlt eine Dialogzeile, doch insgesamt funktioniert die noch in der Entwicklung befindliche Mod schon ziemlich gut. Die eigene Spielfigur sprechen zu hören, verändert sicherlich einiges am Spielgefühl und soll für mehr Immersion sorgen. Bei Nexusmods stößt Dragonborn Voice Over jedenfalls schon auf viel Begeisterung, und zeigt wieder einmal, warum wir das Potential von Mods auch im Podcast loben:

Link zum Podcast-Inhalt

Kann ich die Mod herunterladen?

Die Mod ist auf Nexusmods frei verfügbar, funktioniert momentan aber nur mit Einschränkungen: So sind bisher nur zwei englische Stimmen für eine menschliche Protagonistin vorhanden. Wollt ihr auf Deutsch spielen, beziehungsweise einen männlichen Charakter, Argonier, Ork oder Khajit wählen, guckt ihr vorerst in die Röhre.

Die Entwickler planen allerdings, in Zukunft weitere Stimmen zu erstellen und die Mod zu verbessern. Dabei setzen sie auch auf die Hilfe der Community und betonen, dass jeder gerne eigene Stimmen erstellen könne. Es ist also auch gut möglich, dass wir bald weitere Optionen bekommen.

9:24 Auf den Skyrim-Multiplayer mussten wir 11 Jahre warten!

Habt ihr nun auch wieder Lust auf Skyrim bekommen, wollt aber mal zur Abwechslung etwas Neues erleben? Dann werft doch einen Blick auf unser Video zu Skyrim Together. Mit dieser ambitionierten Mod könnt ihr nämlich Himmelsrand mit Freunden erkunden! Wir haben das kurz nach dem Release des Projekts ausprobiert und hatten eine Menge Spaß.