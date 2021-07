Wie eine Tomaten-Mod Skyrim auf den Kopf stellt

The Elder Scrolls 5: Skyrim feiert in wenigen Monaten zehnjähriges Jubiläum. Das Rollenspiel-Epos aus dem Hause Bethesda wurde seit seinem Erscheinen nicht nur auf fast jedes erdenkliche Gerät portiert, sondern auch von Millionen Spielern weltweit für hunderte Stunden gespielt. Da könnte man glatt meinen, dass man schon alles in Himmelsrand gesehen und erlebt hat - weit gefehlt, wie eine neue Mod nun beweist.

Neue Mod macht Tomaten zur Waffe

Eine Person mit dem Nickname Nakano52 versuchte sich laut eigenen Angaben am Anbauen des roten Nachtschattengewächses. Und das mit Erfolg: Mittlerweile warten jeden Tag zahlreiche Tomaten darauf, geerntet zu werden. Durch diesen Triumph keimte die Idee, eine Mod für Skyrim zu erstellen, um der Tomate zu neuem Ruhm zu verhelfen.

Zurück nach Himmelsrand:

Neuer Zauberspruch und ein Tomaten-Stab: Nun könnte man natürlich einfach eine riesengroße Tomate auf den Marktplatz von Weißlauf oder in die Akademie von Winterfeste stellen, damit die NPCs etwas zum Huldigen haben. Nakano52 scheint aber praktischer veranlagt zu sein und entschied sich dafür, neuen Wind ins Kampfsystem von Skyrim zu bringen.

Daher hat er einen neuen Zauber erstellt, dessen Schaden sich in drei Stufen gliedert. Dasselbe gilt auch für den Stab, der ebenfalls Tomaten verschießt und den Feinden das Fürchten lehrt. In der jeweils höchsten Stufe gleicht der Effekt einer Explosion. Die Schadenswerte können sich übrigens mehr als sehen lassen:

Zauberspruch:

Kleine Tomaten verursachen 8 Punkte Schaden pro Sekunde

Mittlere Tomaten verursachen 25 Punkte Schaden pro Sekunde

Große Tomaten setzen sich als Explosion frei und verursachen stolze 80 Punkte Schaden in einem Umkreis von knapp 10 Metern.

Stab:

Kleine Tomaten verursachen 10 Punkte Schaden pro Sekunde

Mittlere Tomaten verursachen 35 Punkte Schaden pro Sekunde

Große Tomaten setzen sich als Explosion frei und verursachen stolze 190 Punkte Schaden in einem Umkreis von knapp 14 Metern.

Sowohl der Zauberspruch als auch der Stab sollen übrigens organisch in das Itemystem von Skyrim integriert sein, sprich: Ihr müsst sie nicht gezielt suchen, vielmehr stöbert ihr sie irgendwann als Loot oder bei einem Händler auf.

Ein nachhaltiger Erfolg:

Installation und weitere Kuriositäten

Wenn ihr nun Lust darauf bekommen habt, durch Himmelsrand zu laufen und böse Schergen mit Tomaten zu vermöbeln, findet ihr die »La Tomatina«-Mod bei Nexusmods. Die Mod kommt in Form einer ESP-Plugindatei, muss also vor dem Spielstart über den Launcher eingebunden werden.

Killertomaten sind nicht die einzige Kuriosität, die Skyrim auch nach fast zehn Jahren noch immer zu bieten hat. Ein Spieler feierte erst kürzlich die Errungenschaft, fast alles und jeden in Himmelsrand umgebracht zu haben.