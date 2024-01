Sequel zum millionenfach gespielten Fantasy-Hit enthüllt: Smite 2 kommt und setzt auf Unreal Engine 5

Smite 2 will euch mit zeitgemäßer Grafik überzeugen.

Im hart umkämpften Moba-Genre gelten League of Legends und Dota 2 als die unangefochtenen Platzhirsche, viele Konkurrenten wie etwa Heroes of Newearth oder Heroes of the Storm konnten sich langfristig nicht durchsetzen.

Das Götter-Moba Smite konnte sich jedoch durch sein einzigartiges Setting und sein actionreiches Third-Person-Gameplay von der Konkurrenz abheben – und bekommt nun, zehn Jahre nach seiner erstmaligen Veröffentlichung, eine echte Fortsetzung mit Unreal Engine 5 spendiert.

Das erwartet euch in Smite 2

Wie im Vorgänger schlüpft ihr in die Rolle verschiedener Götter und treten in epischen Fünf-gegen-Fünf-Schlachten gegeneinander an, die nach der klassischen Moba-Formel ablaufen: NPC-Diener töten, feindliche Helden besiegen, mit dem Gold mächtige Items kaufen und am Ende die feindliche Basis zerstören.

Smite 2 bringt jedoch einige Neuerungen mit sich: Neue Fähigkeiten für bestimmte Charaktere, eine überarbeitete Benutzeroberfläche und ein verbessertes Matchmaking-System sind nur einige der Änderungen, die bislang bekannt sind.

Die größte Neuerung dürfte aber sein, dass Smite 2 auf die Unreal Engine 5 setzen wird und somit endlich eine zeitgemäße Präsentation verpasst bekommt. Wie hübsch die neuen Effekte aussehen, schaut ihr euch am besten im Reveal Trailer an:

1:12 Smite 2 kommt: Erster Trailer zur Moba-Fortsetzung kann sich dank Unreal Engine 5 sehen lassen

So läuft der Wechsel von Smite 1 zu Smite 2

Für Fans des ersten Teils gibt's gute und schlechte Nachrichten: Zum Start sollen zwar fünf neue Götter spielbar sein, darunter Hekate, die griechische Göttin der Magie – doch nicht alle der über 130 Charaktere aus dem Original werden sofort im Nachfolger dabei sein, sondern erst später folgen.

Falls ihr Smite die letzten zehn Jahre aktiv gespielt und Geld in Skins und andere kosmetische Anpassungen investiert habt, werden die meisten davon nicht in den Nachfolger übernommen – nur aktuelle Skins aus Year 11 und später werden auf die neue Engine portiert.

Auch das Ultimate God Pack für Smite 1, das alle aktuellen und zukünftigen Helden freischaltet, bringt euch im Nachfolger nichts, für dieselben Vorteile müsst ihr ein Founder's Pack kaufen, dessen Preis aktuell noch nicht bekannt ist.

Wann geht es los?

Für Smite 2 ist im Frühjahr 2024 ein Alpha-Playtest geplant, für den sich alle Interessierten bereits jetzt anmelden können.

Die Entwickler wollen diese frühe Testphase nicht nur nutzen, um euch einen ersten Blick in ihr neues Spiel zu gewähren, sondern auch, um wertvolles Feedback zu sammeln. Wie lang die geschlossene Alpha-Phase andauern wird und wann mit einer Open Beta oder dem vollständigen Release zu rechnen ist, ist aufgrund des aktuellen Pre-Alpha-Status noch nicht abzusehen.