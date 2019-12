Ihr kennt den alten Videospielklassiker Snake wahrscheinlich noch von euren Nokia-Handys aus den 1990ern. Aber habt ihr schon mal erlebt, dass jemand das Spiel auf seinem Weihnachtsbaum zockt? Nein? Wir auch nicht. Zumindest bis jetzt.

Der Niederländer Jordy Moos hat es nun geschafft, seinen festlich geschmückten Weihnachtsbaum in eine spielbare Variante von Snake zu verwandeln. Dabei steuert er die immer länger werdende Schlange mit einem PS4-Controller, während jede Menge LED-Lichter das Spielfeld ergeben und Christbaum-Kugeln als Futter dienen. Schaut es euch am Besten einfach selbst an:

Playing Snake in my Christmas tree.



The apples that you need to collect are actually lighted Christmas balls. How cool is that?#ChristmasTree #Led #DIY pic.twitter.com/ffe2eJgJ0X