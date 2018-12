Anfang 2019 wird Fallout 76 wöchentliche Live-Events bekommen. Sie sollen eine Woche andauern und sich voneinander unterscheiden. Jedes soll einen kleinen Buff oder interessanten Twist mitbringen, um die Spieler kreativ bei Laune zu halten. Vorher erscheinen noch Updates mit allgemeinen Verbesserungen.

Gestern, am 4. Dezember, wurde ein neues Update (1.0.2.0) für Fallout 76 veröffentlicht. Es bringt Bug-Fixes und Balance-Änderungen mit. Bug-Fixes machen aber den Großteil aus: Es wurden zum Beispiel Fehler behoben, bei denen Spieler Items verloren, wenn sie ihr Camp bewegten, ewig in ihrer Power Armor oder schlimmer noch, im Ladebildschirm, feststeckten.

Bethesda hat zudem das Framerate-Limit entfernt, sowie die Tragekapazität von 400 auf 600 Pfund erhöht. In Zukunft soll das Maximum noch weiter angepasst werden. Reduziert wurden die Erfahrung, die man vom Töten hochleveliger Monster erhält, sowie der Schaden durch automatische Waffen.

Wöchentliche Patches im Dezember

Im Dezember sollen wöchentlich weitere Patches folgen. Der nächste steht am 11. Dezember an und soll kleiner ausfallen als der letzte. Das Update soll neue Features und Verbesserungen wie Bulldozing für Camps (um nervige Steine und so weiter loszuwerden) oder die Möglichkeit seine Special-Punkte nach Level 50 neu zu verteilen, mitbringen. Am 18. Dezember geht es mit dem nächsten Update weiter.

Die Patch Notes zum aktuellen Update findet ihr auf der nächsten Seite. Im Test sprachen wir Fallout 76 Potenzial zu, sahen aber auch viele Probleme mit dem Multiplayer-Rollenspiel. Zudem gab es auch einigen Ärger für Bethesda abseits der Spielwelt: Nachdem es Kritik für die minderwertigen Taschen in der Collector's Edition hagelte, will der Publisher nun Ersatz zur Verfügung stellen.

Quelle: Bethesda