Paramount verfilmt den beliebten Sega-Spiele-Klassiker Sonic The Hedgehog fürs Kino, doch der kürzlich veröffentlichte erste Trailer löste einen Shitstorm auf Twitter und Co. aus. Grund ist der neue Look des blauen Igels mit Fell, menschlichen Zähnen und viel zu dünnen Beinen.

Das Filmstudio wurde von dieser heftigen Resonanz offenbar ziemlich überrascht, und reagierte sofort. Nur wenige Stunden später meldete sich der Regisseur des Films, Jeff Fowler, auf Twitter per zu Wort und beteuert: Man habe die Kritiken gehört, sie sich zu Herzen genommen und verspricht eine rasche Überarbeitung des Designs.

Doch so eine massive Nachbearbeitung des Films, der ja schon Ende des Jahres in die Kinos kommen sollte, ist kaum zu schaffen. Und so wurde nun - wie nicht anders zu erwarten - der Kinostart auf nächstes Jahr verschoben: Neuer Starttermin ist der 14. Februar 2020, bestätigt jetzt Jeff Fowler mit einem Tweet.

Taking a little more time to make Sonic just right.#novfxartistswereharmedinthemakingofthismovie pic.twitter.com/gxhu9lhU76 — Jeff Fowler (@fowltown) May 24, 2019

Fans bieten schon jetzt ihre Lösungsvorschläge an

Inzwischen haben sich zahlreiche Fans der Spielereihe schon einmal selbst ihre Gedanken zu einem akzeptablen Sonic-Look gemacht und bringen ihre eigenen Vorschläge für das neue Design ein. Vielleicht nehmen die Macher der Spiele-Verfilmung ja das ein oder andere Beispiel an.