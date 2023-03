Sons of the Forest: So eine Basis habt ihr garantiert noch nicht gesehen

Bei dieser Basis macht auch Kelvin große Augen.

Was Spiele mit ausgefeiltem Basenbau alle gemeinsam haben: Spieler und Spielerinnen lassen ihrer Kreativität freien Lauf und bauen wahre Meisterwerke in die Spielwelten. Besonders Survival-Spiele wie Minecraft, Valheim, Rust oder neuerdings auch Sons of the Forest eignen sich dafür.

Ein Spieler wies uns nun freundlich auf seine Eigenkreation hin, die uns so gut gefällt, dass wir sie euch nicht vorenthalten wollen. Den spielerischen Nutzen mal außen vor gelassen, überzeugt das Bauwerk-Design durch Ästhetik, Symmetrie, Statik.

Mächtiger Doppelwürfel

Beim ersten Versuch beschränkte sich Spieler Hippe Hippendorfer in Sons of the Forest noch darauf, einen einzelnen Würfel in die Landschaft zu setzen. Der kann sich auch bereits sehen lassen, hier schön dramatisch geknipst mit dem Mond im Hintergrund:

Doch das reichte dem Baumeister nicht, also verdoppelte er den Einsatz. Schließlich stand da dieses formschöne Konstrukt:

Wie haltbar ist die Basis?

Die Basis zeigt viel kreative Schaffenskraft. Wir erahnen auf den ersten Blick, wie viel Planung und Mühe in den Bau geflossen sein muss.

So schön wir den Bau finden, fragen wir uns aber gleichzeitig, ob die Basis dem harten Alltag in Sons of the Forest standhält? Das Konstrukt ruht auf vier Holzpfeilern, der Eingang(?) ist nur über einen selbstgebauten Steg trockenen Fußes zu erreichen.

Wir stellen uns gerade vor, dass ein großer Kannibale so einen Holzstamm mit ein paar Schlägen zerstören könnte. Würde die Basis dann einstürzen? Wie sieht die Basis im Inneren aus? Und wie kommt der Spieler da eigentlich rein?

Zum Glück habe ich im Journalismus-Kurs aufgepasst und dem Macher des Bauwerks ein paar brennende Fragen gestellt. Ihr werdet seine Antworten hier finden, wenn sie mich erreichen.

Was haltet ihr von den Doppelwürfeln? Ein schöner Anblick? Einfach zu unpraktisch in euren Augen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!