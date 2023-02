Sons of the Forest: Kelvin und Virginia klonen - so erschafft ihr euch eine Begleiter-Armee

In Sons of the Forest könnt ihr momentan zwei Begleiter rekrutieren: den treudoofen Kelvin und die scheue Killermaschine Virginia. Das reicht euch nicht? Dann dürfte euch die Entdeckung Reddit-Users jrm850 gefallen.

Dem Sons of the Forest-Spieler ist es gelungen, die NPCs des Spiels zu klonen und sie damit theoretisch unendlich oft spawnen zu lassen. Was ihr dafür braucht? Lediglich zwei simple Mods und entsprechende Konsolenbefehle.

In Sons of the Forest unendlich Begleiter spawnen

Diese Mods benötigt ihr: Um auf die Konsolenbefehle von Sons of the Forest zugreifen zu können, müsst ihr euch zuerst das FrameWork-Tool für Unity-Modding herunterladen und dann die dedizierte DebugConsole-Mod für Sons of the Forest. Lasst euch davon nicht abschrecken, im Endeffekt müsst ihr einfach nur entsprechende Dateien herunterladen und öffnen, im Zweifelsfall der Anleitung im Thunderstore dazu durchlesen!

So klont ihr nun Kelvin und Virginia: Habt ihr beide Mods installiert und Sons of the Forest gestartet, lässt sich jetzt die DebugConsole über die F1-Taste im laufenden Spiel öffnen. Um nun zusätzliche KI-Begleiter in die Spielwelt zu setzen, tippt ihr einfach die folgenden Befehle ein:

Kelvin spawnen: addcharacter Robby 1

Virginia spawnen: addcharacter virginia 1

Wie es übrigens aussieht, wenn gleich mehrere Kelvins ein Baumhaus bauen, werft am besten einen Blick in das folgende GIF unserer Kollegen von PCGamer. Autor Morgan Park spekuliert, dass das so gut funktioniert, dass vielleicht sogar mal mehr NPC-Begleiter für Sons of the Forest geplant waren oder noch geplant sind:

Was solltet ihr beim NPC-Klonen beachten? Der Reddit-User jrm850 hat sich bereits ausgiebig am Spawnen zusätzlicher Kelvins und Virginias rumprobiert und dabei festgestellt, dass sich die zwei NPC-Begleiter theoretisch unendlich oft spawnen lassen. Allerdings kommt es bei zu vielen Klonen irgendwann zu FPS-Einbrüchen, übertreibt es also besser nicht.

Ebenso beschreibt jrm850, dass es bei vier oder weniger Begleitern eigentlich gar keine Probleme gibt (außer vielleicht, wenn ein Kelvin Baumstämme auf einen anderen Kelvin fallen lässt) und sich die Konsolenbefehle auch in Multiplayer-Sessions verwenden lassen.

Natürlich könnt ihr noch ganz andere Konsolenbefehle in Sons of the Forest verwenden, um so das Spiel zu manipulieren. Beispielsweise lassen sich bestimmte Gegenstände spawnen oder auch Items und Feinde spawnen. Modder CallMeSlinky warnt nur davor, dass bei zu viel Schabernack die Gefahr besteht, den eigenen Spielstand zu zerschießen. Legt auch also für den Fall der Fälle ein Savegame-Backup an.

Wie gefällt euch die Early Access-Version von Sons of the Forest bisher? Welche spannenden Entdeckungen konntet ihr bisher machen und wollt mit der Community teilen? Was für neue Features und Verbesserungen würdet ihr euch für die Zukunft des Survival-Spiels wünschen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!