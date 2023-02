Sons of the Forest könnt ihr blitzschnell durchspielen – ihr braucht nur zwei Stöcke

Sons of the Forest durchzuspielen, dauert normalerweise viele Stunden: Ihr müsst eine Basis bauen, wichtige Werkzeuge sammeln, euch mit dem chaotischen KI-Begleiter Kelvin herumschlagen und gefährliche, von Mutanten bewohnte Höhlen erkunden.

Aber es geht auch ganz anders: Ein Speedrunner zeigt, wie man das Spiel austricksen kann, um die überraschende Endsequenz schon in unter 15 Minuten sehen zu können. Und alles, was man für diesen Trick braucht, sind zwei Stöcke, die man im Spiel an jeder Ecke finden kann.

Bereits der Vorgänger The Forest ließ sich mit einigen Tricks schnell abschließen, die sogar die Entwickler ins Staunen versetzten:

The Forest Beeindruckender Speedrun verblüfft sogar die Entwickler von Vali Aschenbrenner

Sons of the Forest mit zwei Stöcken durchspielen

So klappt der Trick

Der YouTuber und Speedrunner Eup3r demonstriert jetzt auf seinem Kanal, wie man das Spiel austricksen kann und in Windeseile durchspielen kann.

Wie funktioniert der Trick? Eup3r verwendet zwei Techniken, um blitzschnell das Ende des Spiels erreichen zu können.

Wenn man in Sons of the Forest sein Survival-Handbuch per Knopfdruck herausholt, wechselt die Spielfigur in einen merkwürdigen Glitch-Modus. Statt normal zu laufen, gleitet ihr über den Boden und verliert keinerlei Momentum mehr. So lässt sich enorme Geschwindigkeit aufbauen, indem man Rampen oder Gefälle einfach hinuntergleitet . Auch der Fallschaden wird hier deaktiviert. Noch wichtiger ist aber die Fähigkeit, sich mit Stöcken einfach durch verschlossene Türen und Wände hindurch zu teleportieren. Wenn man direkt vor einer verschlossenen Tür steht, kann man einen Stock in den Boden stecken und so einfach hindurch glitchen.

Wenn ihr den ganzen Speedrun sehen wollt, findet ihr hier das Video - vor Spoilern wird aber ausdrücklich gewarnt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Der Trick hat sich in der Speedrun Community mittlerweile herumgesprochen und andere Spieler haben Sons of the Forest noch schneller durchgespielt. Der aktuelle Weltrekord, bei dem Spieler mithilfe des Survival-Handbuchs buchstäblich durch die Luft fliegt, liegt bei rund achteinhalb Minuten.

Was haltet ihr von solchen Speedruns? Seid ihr beeindruckt und möchtet selbst einmal solche Tricks ausprobieren? Oder kann euch dieser faule Zauber gestohlen bleiben, weil ihr lieber gemütlich eure Basis aufbaut und die Welt erkundet?