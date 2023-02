The Forest in 20 Minuten durchgespielt: Beeindruckender Speedrun verblüfft sogar die Entwickler

Im Normalfall verschlingt The Forest mindestens 15 Stunden, bevor Spieler den Abspann des Survival-Spiels erleben. Die Betonung liegt auf Normalfall . Denn ein geschickter Speedrunner braucht für den Kampf ums nackte Überleben gerade mal 20 Minuten. Und das beeindruckt sogar die Entwickler des Studios Endnight Games höchstpersönlich.

Übrigens steht diese Woche mit Sons of the Forest der Early Access-Release des vollwertigen Nachfolgers an. Was ihr dazu wissen solltet, findet ihr in unserer großen Übersicht:

In nur 20 Minuten raus aus dem Wald

Was ist passiert? Für ein Video auf der eigenen Website hat das US-Magazin IGN die beiden Entwickler Evan Haley und Rod Green mit dem Speedrun zu The Forest konfrontiert. Der Lead Tester und der Project Director von Endnight Games arbeiten aktuell an der Fortsetzung Sons of the Forest.

Der Speedrun selbst stammt von dem YouTuber Akaya-Kaito, der neben The Forest auch noch durch Spiele wie 7 Days to Die, Resident Evil 7 oder Payday 2 rast. An The Forest scheint Akaya aber allemal einen Gefallen gefunden zu haben, das Survival-Spiel dominiert offensichtlich seinen YouTube-Kanal. Im gezeigten Video hat Akaya nur 20 Minuten, um sich durch The Forest zu schlagen und den Abspann des Survival-Titel zu sehen.

Gewiefte Taktik und nur ein paar Exploits

Wie schafft der Speedrunner das? Das Video und die Reaktionen der Entwickler könnt ihr euch natürlich selbst bei IGN ansehen - die wichtigsten Erkenntnisse daraus haben wir in der folgenden Stichpunktliste für euch zusammengefasst:

Nach dem Flugzeugabsturz zu Beginn des Spiels verliert Akaya keine Zeit und schnappt sich eine Auswahl an Chemikalien und Alkohol, die für das Crafting von Lebens- und Ausdauer-Vorräten notwendig sind. Da die Items am Flugzeug zufällig spawnen, gehen Haley und Green davon aus, dass Akaya das Spiel mehrmals neu gestartet hat.

Um sich möglichst schnell durch den titelgebenden Wald zu bewegen, macht Akaya vom guten, alten Bunnyhopping Gebrauch. Diagonales Springen erhöht laut den Entwicklern eben die Fortbewegungsgeschwindigkeit im Spiel.

Akaya stattet dann den Höhlen einen Besuch ab, um dort das Atemgerät und die Labor-Schlüsselkarte einzusammeln. Letzteres ist essentiell, um The Forest überhaupt durchspielen zu können.

Der Weg zum Labor auf Grund einer Grube selbst ist eigentlich eine zähe und schwierige Aufgabe, die zahlreiche Ressourcen und Spielstunden verschlingt. Akaya springt aber einfach in das Loch und landet genau im richtigen Winkel auf einem Objekt, um ohne einen Kratzer zu überleben. Denn wie die Entwickler feststellen, kann so etwas sämtlichen Fallschaden negieren.

Zu guter Letzt steht der Bosskampf gegen das mutierte Mädchen Megan an. Und hier schafft Akaya sich ständig so zu positionieren, dass ihn sämtliche Angriffe Megans verfehlen. Wie die Entwickler erklären, folgen Megans Attacken nämlich dem Muster zweier unsichtbarer Boxen. Hält man sich genau dazwischen auf, wird man von Megan nicht erwischt. Aus dieser Position heraus schleudert Akaya unbeirrt einen Speer (seine einzige Waffe) und macht so mit dem Boss von The Forest kurzen Prozess.

Das sagen die Entwickler: Evan Haley und Rod Green sind von Akayas Speedrun sichtlich angetan. Green zufolge ist es stets faszinierend, jemanden beim Spielen von etwas zuzusehen, in das man so viel Zeit, Arbeit und Liebe investiert hat. Haley fügt dem schnell auch wenn es nur für 20 Minuten gespielt wurde hinzu. Beide zeigen sich begeistert davon, wie jemand den kritischen Pfad des Spiels meistert, ohne zu viele Exploits zu verwenden .

Was haltet ihr von Akayas Speedrun zu The Forest? Wie lange habt ihr gebraucht, um das Survival-Spiel zu beenden? Und bezüglich des direkten Nachfolgers: Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Sons of the Forest? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!