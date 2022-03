Eine weitere Verschiebung trifft den Release-Kalender 2022. Diesmal wird die Veröffentlichung von Sons of the Forest nach hinten geschoben. Der Nachfolger zum Survival-Hit The Forest sollte ursprünglich im Mai 2022 erscheinen. Dieser Termin war von Endnight Games aber offenbar zu ehrgeizig geplant.

Wie die Entwickler via Twitter bekanntgaben, soll Sons of the Forest nun im Oktober 2022 erscheinen. Damit verzögert sich der Release um fünf Monate. Die so gewonnene Extrazeit soll Endnight Games den nötigen Spielraum bescheren, um der eigenen Vision des Spiels gerecht werden zu können.

In den letzten Wochen ist uns klar geworden, dass der Veröffentlichungstermin für Sons of the Forest im Mai 2022 zu ehrgeizig war. Um unsere Vision des nächsten Schrittes in Sachen Survival-Spiele umsetzen zu können, haben wir beschlossen, den Veröffentlichungstermin auf Oktober 2022 zu verschieben. Endnight Games, Twitter

Bei Sons of the Forest handelt es sich laut unserer Umfrage um das mit Abstand meisterwartete Survivalspiel unter GameStar-Leserinnen und -Lesern.

Große Ambitionen

In der Stellungnahme steckt ein interessantes Detail: Laut Endnight Games soll Sons of the Forest das Survival-Genre auf den nächste Schritt führen. Damit wird klar, dass sie sich nicht nur vorgenommen haben, den bereits sehr guten Vorgänger zu übertrumpfen. Auch das Genre als Ganzes soll vorankommen.

Wie sie das bewerkstelligen wollen, davon liefert unsere Vorschau einen guten Eindruck:

Wenngleich eine Verschiebung selten Grund zum Jubeln ist, trägt die Begründung der Entwickler zumindest das Interesse der künftigen Spieler in sich, nämlich ein ausgereiftes und technisch einwandfreies Spiel zu bekommen. Bleibt zu hoffen, dass es im Oktober 2022 genau so kommt.

Indes könnt ihr euch den Trailer zu Sons of the Forest zu Gemüte führen, um das gruselige Ambiente des Survivalspiels zu erleben. Und zu erfahren, wovon die mysteriöse Story eigentlich handelt:

Falls euch Survivalspiele oft zu anstrengend sind, ihr aber trotzdem die Begeisterung für das Genre nachvollziehen wollt, legen wir euch unsere Liste der besten Survivalspiele für Anfänger ans Herz. Dort könnt ihr euch dem sonst so gnadenlosen Genre ganz behutsam nähern.