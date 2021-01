Ende letzten Jahres haben wir euch gefragt, auf welches Survival-Spiel ihr euch 2021 am meisten freut - und ihr habt fleißig abgestimmt. Gemeinsam mit euch betrachten wir nun die potentiellen Spiele-Hits in den wichtigsten Genres. Nach Open-World-Spielen, Rollenspielen und Shootern sind heute die spannendsten Survival-Spiele 2021 an der Reihe.

Spiele-Highlights 2021



Dieser Artikel ist Teil unserer Themenwochen zu den Spiele-Highlights 2021. Wir bieten euch Ausblicke zu spannenden Themen wie Open-World-Spielen, Steam oder auch Heikos Chefredakteurs-Prognosen. In unserer interaktiven Übersicht findet ihr außerdem vom 21. Dezember bis 4. Januar kommende Spiele zu allen wichtigen Genres wie Rollenspielen, Strategie und mehr. Stimmt in den zugehörigen Listen für eure meisterwarteten Spiele

Was direkt auffällt: Von den rund 1500 Stimmen verteilen sich gleich 75 Prozent auf die ersten zwei Plätze, das Interesse an den weiteren sechs Spielen hält sich noch in Grenzen. Die Übersicht der Survival-Highlights 2021 mit weiteren Infos zu allen Spielen findet ihr in folgendem Artikel:

28 6 Mehr zum Thema Die spannendsten Survival-Spiele 2021: Wo ihr im neuen Jahr spielend überlebt

Umfrage-Ergebnis: Top 3 Survival-Hoffnungen

Keine Experimente bei euren Survival-Highlights

Die Umfrage zeigt, dass ihr euch dieses Jahr am meisten auf zwei Fortsetzungen von altbekannten Survival-Hits freut.

Sons of the Forest dominiert mit 53 Prozent aller Stimmen nicht nur die Survival-Games-Umfrage, sondern ist sogar auch genreübergreifend der einzige Titel, der mehr als die Hälfte aller Abstimmungen bekommen konnte. Dying Light 2 kommt immerhin noch auf 22 Prozent aller Stimmen, was ungefähr dem Wert der restlichen Kandidaten vereint entspricht. Aber kein Wunder, schließlich konnte sich das Open-World-Zombie-Spiel auch in den Top 3 der Shooter-Abstimmung platzieren - trotz deutlich stärkerer Konkurrenz.

Sons of the Forest ist der Nachfolger von The Forest, einem der bis heute besten Survival-Spiele überhaupt. Erneut verschlägt es euch hier wieder in einen namensgebenden Wald, in dem ihr nicht nur eine Basis bauen und Ausrüstung herstellen müsst, sondern euch auch mit furchteinflößenden Kannibalen und fiesen Mutanten herumschlagen müsst.

Auch Dying Light 2 macht da weiter, wo der Vorgänger aufgehört hat. Erneut prügeln und schießen wir uns durch eine zombieverseuchte Open World, unsere bevorzugte Art der Fortbewegung sind dabei wieder rasante Parkour-Manöver. Der Nachfolger will eine der wenigen Schwächen des ersten Teils ausbessern und eine bessere Story bieten

Falls ihr jetzt schon auf der Suche nach einem passenden Survival-Spiel seid, empfehlen wir euch einen Blick in unsere Liste der besten Survival-Spiele 2020/21. Außerdem präsentieren wir euch ab sofort in unserer Find Your Next Game - Winter Edition viele weitere aufregende Spiele des Jahres 2021.