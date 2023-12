»Wie die PlayStation 6 Gaming für immer verändern wird«: Sony könnte mit der nächsten Konsole ganz neue Wege gehen

Glaubt man aktuellen Gerüchten, könnte maschinelles Lernen für den Nachfolger der PS5 sehr wichtig sein.

Die PlayStation 5 ist seit drei Jahren auf dem Markt - damit beginnt langsam, aber sicher die Zeit der ersten Gerüchte über den Nachfolger. Aktuell will der für Leaks bekannte YouTuber RedGamingTech Details zum Release-Zeitraum und der Hardware erfahren haben (via GamePro).

Das passende Video trägt den Titel Wie die PlayStation 6 Gaming für immer verändern wird . Darin geht es auch kurz um die bisher bekannten und in großem Umfang geleakten Pläne von Microsoft sowie die ungefähr für Ende 2024 erwartete PlayStation 5 Pro, im Fokus steht aber die PS6.

Während die PlayStation 5 viele aktuelle PCs bei der sehr schnellen SSD eingeholt hat (siehe auch das Video unten), könnte die PlayStation 6 den Desktop laut des Berichts von RedGamingTech in puncto KI-Fähigkeiten überholen und damit ganz neue Wege beim Gaming gehen.

Bevor wir uns den Leak etwas genauer ansehen, darf der für alle Leaks obligatorische Hinweis nicht fehlen: Es handelt sich um unbestätigte Gerüchte, die sich als falsch erweisen können.

0:58 Die PS5 setzte einen klaren Fokus auf ihre sehr schnelle SSDs, die ihr hier in Ratchet and Clank im Vergleich mit PC-Hardware seht. Glaubt man aktuellen Gerüchten, steht für die PS6 wenig überraschend das Thema KI stark im Mittelpunkt.

Die PlayStation 6 und der Elefant im Raum

Wenn ein Thema die Tech-Schlagzeilen im vergangenen Jahr (und darüber hinaus) beherrscht hat, dann waren es Künstliche Intelligenzen wie der Chatbot ChatGPT oder die Bild-KI Midjourney.

Es kommt also alles andere als überraschend, dass der aktuelle Leak zur PlayStation 6 besagt, dass KI-Fähigkeiten ein essenzieller Aspekt der neuen Konsole sein sollen.

KI ist nicht gleich KI: Entscheidend im Gegensatz zur gewohnten KI aus Spielen ist dabei der Aspekt des maschinellen Lernens. Vereinfacht ausgedrückt kann die KI dadurch auf eine große Datenbasis zugreifen und anhand dieser Daten dynamisch auf Anfragen und Situationen reagieren.

Wie diese Techniken unsere Welt generell beeinflussen, erfahrt ihr im folgenden Video-Podcast:

59:33 ChatGPT, Midjourney und Co: Wie KI unser Leben verändert (hat)

Die Idee hinter KI im Gaming: Spiele immersiver zu machen, vor allem bei der Interaktion mit computergesteuerten Spielfiguren. So könnten NPCs dank KI-Unterstützung etwa vielfältig auf das reagieren, was ihr in der Spielwelt tut oder Sprachbefehle von euch spontan umsetzen.

Grundsätzlich ist das auch auf dem PC möglich, wie Nvidia bereits anhand eines dynamischen Gesprächs mit einem virtuellen Restaurant-Besitzer eindrucksvoll gezeigt hat. Der entscheidende Vorteil der PS6 könnte aber darin bestehen, komplett auf KI-Unterstützung ausgerichtet zu sein.

Die Leistungsfähigkeit von PCs variiert bekanntermaßen je nach verwendeter Hardware stark, in Konsolen steckt dagegen stets exakt die gleiche Hardware, was auch den Entwicklern sehr hilft. Gleichzeitig können KI-Berechnungen durchaus viel (und am besten darauf ausgelegte) Rechen-Power benötigen.

Aktuell verfügbare KI-Tools setzen deshalb meist nicht auf lokale Berechnungen, sondern auf leistungsfähige Server in der Cloud. Ob das auch ein Ansatz ist, der in Zukunft für das sehr Latenz-empfindliche Gaming funktionieren kann, muss sich aber erst noch zeigen.

Passt man bei Nvidias "Avatar Cloud Engine" (ACE) mittels der Schieberegler rechts Paramater wie Humor und Hilfsbereitschaft an, antwortet unser virtuelles Gegenüber entsprechend anders.

PlayStation 6: Release-Zeitfenster und weitere Details

Neben dem wichtigen KI-Thema geht das Video auf viele weitere interessante, aber oft noch mit einem Fragezeichen versehene Details ein, die wir in den folgenden Stichpunkten für euch zusammenfassen:

Konsolen-Release: RedGamingTech rechnet mit einem Release im Jahr 2027 oder sogar erst 2028. Die neue Xbox, die ebenfalls KI in den Mittelpunkt stellen soll, erwartet er hingegen bereits 2026.

RedGamingTech rechnet mit einem Release im Jahr 2027 oder sogar erst 2028. Die neue Xbox, die ebenfalls KI in den Mittelpunkt stellen soll, erwartet er hingegen bereits 2026. Hardware-Basis: Es ist sehr wahrscheinlich, dass Sony wieder auf AMD setzt. Die GPU dürfte auf RDNA 5 basieren (aktuell im PC-Bereich: RDNA 3 / Radeon RX 7000), die CPU auf Zen 5 oder Zen 6 (aktuell im PC-Bereich: Zen 4 / Ryzen 7000).

Es ist sehr wahrscheinlich, dass Sony wieder auf AMD setzt. Die GPU dürfte auf RDNA 5 basieren (aktuell im PC-Bereich: RDNA 3 / Radeon RX 7000), die CPU auf Zen 5 oder Zen 6 (aktuell im PC-Bereich: Zen 4 / Ryzen 7000). Design-Details: RedGamingTech geht davon aus, dass die PS6 ein Chiplet-Design verwendet, das mehrere Haupt-Chips miteinander kombiniert. Außerdem soll Sony an einem speziellen, einheitlichen Cache-Design für CPU und GPU mit möglichst geringen Latenzen arbeiten.

RedGamingTech geht davon aus, dass die PS6 ein Chiplet-Design verwendet, das mehrere Haupt-Chips miteinander kombiniert. Außerdem soll Sony an einem speziellen, einheitlichen Cache-Design für CPU und GPU mit möglichst geringen Latenzen arbeiten. Neuer Speicher: Sehr naheliegend ist die Annahme des YouTubers, dass bei der PS6 der neue GDDR7-Speicher zum Einsatz kommt. Er wird bereits für Nvidias kommende RTX-5000-Generation erwartet. Der Nachfolger GDDR8 dürfte seine Marktreife zu spät für die PS6 erlangen.

Sehr naheliegend ist die Annahme des YouTubers, dass bei der PS6 der neue GDDR7-Speicher zum Einsatz kommt. Er wird bereits für Nvidias kommende RTX-5000-Generation erwartet. Der Nachfolger GDDR8 dürfte seine Marktreife zu spät für die PS6 erlangen. Mehr Spiele mit Raytracing: Neue, schnellere Hardware kommt dem leistungshungrigen Raytracing entgegen, aber auch hier sollen KI-Fähigkeiten der PS6 zusätzlich helfen. Denkbar sind ähnliche Ansätze wie Nvidias DLSS 3.5 mit der Ray Reconstruction per KI-Netzwerk.

Viele der Annahmen klingen plausibel, sind aber meist auch sehr naheliegend und noch recht vage. Mehr kann man von so frühen Gerüchten wohl nicht erwarten, sofern man sich überhaupt damit auseinandersetzen möchte.

Im Vergleich mit dem PC ebenfalls nicht zu vergessen: Auch hier schreitet die Entwicklung voran, bis 2027 oder gar 2028 vergeht noch viel Zeit und Nvidia ist wohl der Hardware-Hersteller überhaupt, wenn es um das Pushen des KI-Themas geht - wie auch der folgende Artikel zeigt:

Wie schätzt ihr die Lage ein? Wird KI beziehungsweise maschinelles Lernen für die PlayStation 6 wirklich eine große Rolle spielen? Kommt das Thema in den nächsten fünf Jahren auch mit Blick auf PC-Spiele so richtig in Fahrt? Oder wird es noch länger dauern, bis wir mit NPCs in Spielen so dynamisch interagieren wie in Nvidias Ramen-Shop-Demo zu sehen, egal ob auf dem PC oder der Konsole? Schreibt es gerne in die Kommentare!