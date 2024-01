Heute werden 15 kommende Spiele gezeigt, darunter angeblich Death Stranding 2 - so seid ihr dabei

Neben dem bereits bestätigten Rise of the Ronin könnte bei der State of Play auch Death Stranding 2 gezeigt werden.

Im neuen Jahr erwarten uns wieder zahlreiche spannende Spiele, die in den nächsten Monaten genauer vorgestellt werden. Den Anfang macht am 31. Januar 2024 Publisher Sony mit der State of Play, der zeigt, worauf sich vor allem PlayStation-Spieler als Nächstes freuen dürfen. Was auf der Show alles gezeigt wird und wie ihr dabei seid, fassen wir hier für euch zusammen.

Wo und wann läuft die Show?

Die State of Play beginnt hierzulande recht spät, nämlich um 11 Uhr abends. Ihr könnt euch auf eine Dauer von etwa 40 Minuten einstellen. Links zu allen verfügbaren Kanälen, auf denen ihr die Show ansehen könnt, findet ihr hier:

Was wird gezeigt?

Laut Sony sollen insgesamt 15 Spiele während der Show gezeigt werden. Ausführliche Einblicke in zwei Spiele sind bereits bestätigt:

Stellar Blade: In diesem Action-Rollenspiel erobert ihr in blutigen Kämpfen die Erde von Außerirdischen zurück. Gameplay gibt es hier zu sehen.

Rise of the Ronin: Ein weiteres Action-Rollenspiel, das von den Nioh-Entwicklern kommt. Hier erlebt ihr als herrenloser Samurai das Japan des 19. Jahrhunderts.

1:42 Rise of the Ronin: Nioh-Macher zeigen neues Action-RPG mit japanischer Open World

Welche 13 weiteren Spiele noch gezeigt werden, verraten die Veranstalter noch nicht. Allerdings lässt ein noch unbestätigtes Gerücht auf spannende Ankündigungen und Trailer hoffen. Folgende Spiele sollen angeblich gezeigt werden:

Death Stranding 2: Zum Nachfolger von Kojimas postapokalyptischer Open World gab es bisher nur einen Trailer zu sehen.

3:59 Death Stranding 2: Kojima zeigt im Trailer ein Tentakelbaby und wirft noch mehr Fragen auf

Silent Hill 2 Remake: Eine technisch erneuerte Version des Horror-Klassikers soll noch 2024 erscheinen, aber auch hier wurde bisher nur ein einziger Trailer gezeigt.

Judas: Der storygetriebene Einzelspieler-Shooter erinnert nicht nur zufällig sehr an BioShock. Creative Director Ken Levine schrieb nämlich schon an der Story des berühmten Shooters.

Metro Awakening: Auch ein neues Metro soll gezeigt werden, dass auch mit VR-Brille gespielt werden kann. Ob sich der Titel ausschließlich per Virtual Reality spielen lässt, ist noch unbekannt.

Auch ein neues Metro soll gezeigt werden, dass auch mit VR-Brille gespielt werden kann. Ob sich der Titel ausschließlich per Virtual Reality spielen lässt, ist noch unbekannt. Remaster von Until Dawn: Das Horrorspiel für die PlayStation 4, in dem die Story durch eure weitreichenden Entscheidungen vorangetrieben wird, könnte eine neue Version für PC und PS5 bekommen.

Das Horrorspiel für die PlayStation 4, in dem die Story durch eure weitreichenden Entscheidungen vorangetrieben wird, könnte eine neue Version für PC und PS5 bekommen. Neues Sonic-Spiel: Um was es sich genau handeln könnte, ist bisher noch nicht bekannt.

Ihr wollt wissen, was das neue Jahr noch alles für die PlayStation und andere Plattformen bereithält? Über die wichtigsten Veröffentlichungen für die Konsole von Sony informiert euch unsere Topliste. Und wenn ihr wissen wollt, welche Spiele für unser Podcast-Duo Géraldine und Micha am wichtigsten sind, dann seht euch doch ihren Video-Talk an!