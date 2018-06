Sony - Will ab morgen 3 PS4-Spiele bis zur E3 2018 ankündigen

Sony hat nach eigenen Angaben jede Menge Updates im Ärmel, die das Unternehmen zur E3 mit uns teilen will. Dieses Jahr fängt Sony allerdings ein paar Tage früher mit den Neuigkeiten an.

PS5 auf E3 2018?

Sony stellt dieses Jahr keine neue Hardware vor

Ab Mittwoch, den 6. Juni 2018, bis Sonntag, den 10. Juni 2018, kündigt Sony jeden Tag ein neues Spiel beziehungsweise Update an. Hier der Veröffentlichungsplan in der Übersicht:

Mittwoch, 6. Juni 2018 um 17 Uhr: Ankündigung eines neuen PS4-Spiels mit VR-Support

Donnerstag, 7. Juni 2018 um 17 Uhr: Release-Termin eines kommendes Spiels der Worldwide Studios

Freitag, 8. Juni 2018 um 17 Uhr: Ankündigung eines neuen PS4-Spiels

Samstag, 9. Juni 2018 um 17 Uhr: Ankündigung eines neuen PS-VR-Spiels

Sonntag, 10. Juni 2018 um 17 Uhr: Ankündigung eines "heiß ersehnten PS-VR-Titels"

Für PC-Recken dürften gerade die VR-Ankündigungen interessant sein. Zwar sichert sich Sony häufig die Exklusivrechte für ihre PlayStation-Marke, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass die Virtual-Reality-Erlebnisse zu einem späteren Zeitpunkt auch für die Oculus Rift oder HTC Vive erscheinen.

Release-Termin von Days Gone am Donnerstag?

Abseits der neuen Spiele-Ankündigungen dürfte euch die Verkündung des Release-Termins eines PS4-Spiels von Sony ins Auge gesprungen sein. Welches Spiel könnte diesen Donnerstag einen Release-Termin bekommen?

Wir gehen stark von Days Gone aus. Das PS4-exklusive Zombie-Spiel von Sony Bend wurde vor einigen Monaten auf das Frühjahr 2019 verschoben. Vor einigen Tagen gaben die Entwickler im Gespräch mit ScreenRant allerdings an, das Erscheinungsdatum von Days Gone "sehr bald" veröffentlichen zu wollen. Sony könnte kurz vor der E3-PK also endlich die Katze aus dem Sack lassen.

Days Gone - Preview

Wie sich der Open-World-Titel spielt & ein erstes Fazit

Auf der E3 2018 PK von Sony selbst stehen die vier großen Spiele The Last of Us 2, Death Stranding, Spider-Man und Ghost of Tsushima im Fokus. Die E3-PK von Sony findet am Dienstag, den 12. Juni, um 3 Uhr nachts statt (deutsche Zeit).