Neues South-Park-Spiel angekündigt, aber es wird ganz anders als die Rollenspiel-Vorgänger

Cartman und Co. greifen wieder zu den Waffen - diesmal im dichten Schneegstöber.

Auf dem THQ Showcase 2023 wurde ein neues Spiel im South-Park-Universum angekündigt. Wirklich viel ist zwar noch nicht zu South Park: Snow Day! bekannt, aber wir haben uns dennoch für euch durch das Schneegestöber gekämpft und alle Infos bibbernd für euch zusammengetragen.

Kein Rollenspiel mehr

Was sich aus dem kurzen Ankündigungstrailer bereits ableiten lässt: Bei Snow Day! wird es sich offenbar nicht mehr um ein Rollenspiel handeln, was auf die bisherigen Videospiel-Auftritte The Stick of Truth und The Fractured But Whole noch zugetroffen hat.

Vielmehr wird nun mit Multiplayer-Koop geworben. Das Video zeigt uns bereits einen kurzen Ausschnitt aus einer zünftigen Schneeschlacht. Bitte nicht falsch verstehen: Hier werden keine Schneebälle geworfen. Vielmehr geht es sehr zünftig und teilweise sogar brutal zur Sache.

Die offizielle Pressemitteilung verrät zur Rahmenhandlung nur:

Begleite Cartman, Stan, Kyle und Kenny in dreidimensionaler Pracht, um den magischsten Tag im Leben eines jeden kleinen Kindes zu feiern - einen Schneetag! Schnapp dir bis zu drei Freunde und kämpfe dich durch die schneebedeckten Straßen von South Park, um die Welt zu retten und einen Tag ohne Schule zu genießen.

Wann erscheint das Spiel? Ein konkretes Datum wurde nicht genannt, nur das Jahr 2024 als grober Zeitraum.

Für welche Plattformen erscheint das Spiel? Ihr habt die freie Wahl, denn sowohl der PC als auch PlayStation 5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch werden eine Version erhalten.

