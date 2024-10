Zu schwer: Space Marine 2 reagiert auf Spielerkritik und nimmt fast alles aus dem letzten Patch zurück

Saber Interactive nimmt einen großen Teil der Änderungen von Patch 4.0 wieder zurück.

Am 17. Oktober 2024 erhielt der Shooter Space Marine 2 ein Update. Entwickler Saber Interactive launchte Patch 4.0, der einige Veränderungen am Spiel vornahm. Die kamen bei den Fans aber nicht so gut an.

Die Folge: Auf Steam und in sozialen Medien hagelte es Kritik vonseiten der Community. In einem Post erklärte Game-Director Dmitriy Grigorenko jüngst, dass die Änderungen ganz oder teilweise zurückgenommen werden sollen.