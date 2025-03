»Für den Imperator« - Warhammer-Fans haben auf Space Marines in Monster Hunter Wilds nur eine Reaktion

Mit dem richtigen Outfit könnt ihr selbst in Monster Hunter Wilds echtes Warhammer-40k-Feeling erleben.

Ein Ultramarine auf Monsterjagd? Genau das hat Reddit-User Visperian mit der Charaktererstellung von Monster Hunter Wilds möglich gemacht – und die Community feiert ihn dafür mit einer Mischung aus ehrfürchtiger Bewunderung und natürlich jeder Menge Warhammer-Memes.

Mit einem geschickt gefärbten Rüstungsset erschuf Visperian eine Hommage an die ikonischen Space Marines aus Warhammer 40.000 – samt passendem Palico-Partner, der auf den Namen Prowler Sicarius hören könnte, wenn es nach der Community geht.

Für den Imperator!

Einige konnten es kaum glauben und hielten das Outfit zunächst für einen Mod. Doch Visperians Ultramarine ist rein durch das Dekorrüstung-System entstanden. Dank der flexiblen Anpassungsmöglichkeiten in Wilds entfaltet sich hier eine ganz neue Form des sogenannten Fashion Hunting – mit schwerer Servorüstung, dekorativer Schulterplatte und göttlich markantem Kinn.

Zahlreiche Reddit-User posten eigene Varianten, zeigten ihre eigenen Charaktere oder feilen an ihrem ganz persönlichen Heretic-Hunter-Look. Die Namen der Builds? Chadriel, Cat-o Sicarius oder schlicht … John Warhammer 40K – allesamt bereit, den Xenos das Fürchten zu lehren.

Vor allem ein Schlachtruf hat es den Fans besonders angetan: FOR THE EMPEROR! ertönt es gefühlt im Sekundentakt unter dem Beitrag – und viele träumen sicherlich davon, eines Tages mal in einer Online-Lobby zu landen, in der es nur so vor Astartes-Cosplayern wimmelt.

Falls ihr jetzt Lust bekommen habt, euren eigenen Space Marine zu kreieren, könnt ihr dafür im Spiel natürlich die Dekorrüstung-Option (engl. Layering) verwenden.

Oder ihr importiert einfach den Rüstungscode TP7GX8LR5485 in euer Spiel, den Visperian nach dem Erfolg seines Reddit-Beitrags in den Kommentaren geteilt hat.