Nach Marvel's Avengers geht es schon Anfang Juli im MCU weiter und zwar mit Spider-Man: Far From Home. Und wie ein neues Video zum Kinofilm verrät, bekommt Tom Holland als Peter Parker in seinem zweiten Soloabenteuer seine Superhelden-Kostüme nicht mehr von Tony Stark zusammengebastelt, sondern der junge Held entwirft seine neuen Anzüge selbst.

Im neuen Spidey-Film bekommen wir deshalb nicht nur den bereits aus Spider-Man: Homecoming bekannten rot-blauen Anzug zu sehen, sondern noch drei weitere High-Tech Anzüge mit vielen neuen Feinheiten.

Welche Kostüme erhält Spider-Man? Peter Parker schlüpft sowohl in einen klassischen rot-schwarzen Anzug mit Wing-Suit-Flügeln unter den Armen, als auch in einen Stahl-Anzug mit Greifarmen am Rücken und einen mysteriösen, komplett schwarzen Anzug (angelehnt an die Marvel Comics). Hier könnt ihr sie im neuen Teaser-Trailer in Aktion sehen:

Zukunft des MCU entscheidet sich im Sommer

Spider-Man: Far From Home kommt am 4. Juli in die Kinos. Darin begibt sich Peter Parker mit seinen Freunden auf Klassenfahrt quer durch Europa und trifft dabei auf neue Gegenspiel: die Elementals. Welche Rolle dabei der geheimnisvolle Mysterio (gespielt von Jake Gyllenhaal) übernimmt, ob er nur Freund oder auch Feind wird, bleibt abzuwarten. Jedenfalls berichtet Mysterio Spidey von einem Multiverse und wodurch sich ganz neue Pforten für das MCU eröffnen könnten.

Mit dem zweiten Spider-Man-Solo-Film beendet Marvel-Chef Kevin Feige nach über 10 Jahren und 23 Superhelden-Filmen Phase 3 des Marvel Cinematic Universes. Wie es nach der Infinity-Saga mit den beliebten und neuen Marvel-Helden weitergeht, wird erst nach dem Kinostart des Spidey-Films verraten.