Spider-Man aus der Ego-Sicht ist absolut nichts für schwache Nerven (und Mägen!)

Bevor ihr diese News lest und euch das dazugehörige Video anschaut, wollen wir eine kleine Warnung aussprechen: Es könnte sein, dass sich eventuell euer Magen zu Wort meldet oder ihr eure Entscheidung überdenkt, jemals wie der echte Spider-Man zu werden.

Der Grund dafür liegt in einer Mod für Marvel's Spider-Man begraben. Die fügt dem eigentlichen Third-Person-Action-Adventure eine Ego-Sicht hinzu, die es wirklich in sich hat - und definitiv nichts für Spieler ist, die mit Motion Sickness zu kämpfen haben.

So schwingt Spider-Man aus der Ego-Sicht

Die Mod stammt vom YouTuber und Modder jedijosh920, der sich auf seinem Kanal ausführlich mit allen möglichen Modifikationen für Marvel's Spider-Man auseinandersetzt. Seine jüngste Kreation ist eine Ego-Perspektive oder wie er sie selbst nennt eine realistic First Person , welche er sich für einen Nachfolger überlegte.

Die Mod verändert aber nicht nur ausschließlich die Kameraposition, sondern verfolgt auch Spider-Mans Kopfbewegungen. Dadurch entsteht ein ziemlicher Trip, der selbst ohne VR-Funktionalität für Übelkeit sorgt:

Was schnell klar wird: Wirklich gut spielbar wäre Marvel's Spider-Man aus der First-Person-Sicht nicht. Auf Kampfszenen wurde vermutlich zudem bewusst verzichtet. Allerdings gibt es noch eine weitere Möglichkeit, eine Ego-Perspektive umzusetzen. Die stammt ebenfalls von jedijosh920 und funktioniert ganz ohne das Headtracking:

Falls ihr aufgrund der Videos selbst einmal die Perspektive ausprobieren wollt, müsst ihr euch noch gedulden. Bislang ist die Mod nicht veröffentlicht, aber das könnte sich in naher Zukunft ändern.

Wie geht es mit Spider-Man weiter?

Vermutlich ohne Ego-Perspektive geht es für Spider-Man erst frühestens 2023 wieder auf Verbrecherjagd: Aktuell arbeitet Insomniac Games an einem zweiten Teil, der aber vorerst nur für die PlayStation 5 angekündigt ist.

PC-Spieler können aber wahrscheinlich noch in diesem Jahr ein weiteres Mal nach New York zurückkehren. Die Stand-Alone-Erweiterung Miles Morales soll laut Sony im Herbst 2022 für den PC erscheinen und lässt euch dieses Mal dem Namen gerecht in einen anderen Spider-Man-Protagonisten schlüpfen.

Spider-Man aus der Ego-Perspektive: Hattet ihr beim Ansehen auch ein flaues Gefühl im Bauch oder überkam euch die Lust, das Spiel einmal selbst so zu erleben? Schreibt uns eure Meinung dazu sehr gerne in die Kommentare!