Batman: Arkham City, war bis vor kurzem das bestverkaufte Videospiel um einem Comic-Helden in den den USA. Nun gibt es allerdings einen neuen Spitzenreiter: Marvel's Spider-Man. Das berichtet Marktforschungsanalyst Mat Piscatella via Twitter.

Batman hat gezeigt, dass Videospiele mit Comic-Helden richtig gut sein können. Asylum, der erste Teil der Arkham-Reihe, begnügte sich nicht nur damit, die bekannten Figuren aus dem DC Universum zu vereinen. Darüber hinaus lieferte es auch spannendes Gameplay und interessante Level, die auch Comic-Neulinge begeistern.

Auch der zweite Teil Batman: Arkham City hat nicht nur uns im Test überzeugt, sondern auch die internationale Presse und Fans. Auf Metacritic kommt die PC-Version auf einen Pressescore von 91 von 100, die User vergeben 8,7 von 10. Arkham City war der König unter den Superhelden-Spielen - doch jetzt wurde der König gestürzt.

Die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft hat sich dank Insomniac Games nun auf den ersten Platz geschwungen und damit auch Publisher Warner Bros. den Rang abgelaufen. Der sitzt zwar immer noch mit insgesamt sieben Titeln in der Top 10 der meistverkauften Comichelden-Spiele, Platz 1 gehört nun jedoch Sony.

