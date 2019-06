Im Kino sind Spider-Man, Captain America und Iron Man ein Team: Seit Civil War ist die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft Teil des Marvel Cinematic Universe und darf sich seit Infinity War als Avenger bezeichnen. Doch wie sieht es in der Welt der Videospiele aus?

Spider-Man als »Iron Man der Videospiele«

Am 07. September 2018 erschien Marvel's Spider-Man exklusiv für die Playstation 4. Bis auf Peter Parker, Miles Morales und die üblichen Spidey-Schurken ließen sich jedoch keine Helden der Comics im Spiel blicken. Es gab zwar Anspielungen auf Charaktere wie Black Panther, Doctor Strange, Daredevil und Jessica Jones, in Person treten sie jedoch nicht auf.

Fans vermuteten jedoch, dass Spider-Man nur den Anfang machen sollte: Marvel könnte wie in den Comics und in den Kinos ein neues Universum in der Welt der Videospiele etablieren. Bryan Intihar von Insomniac Games wird sein Videospiel nicht ohne Grund als »Iron Man für die Gaming-Branche« bezeichnet haben. Damit spielt der Entwickler darauf an, wie der Film Iron Man 2008 den Grundstein des Marvel Cinematic Universe legte.

Die Avengers/Spider-Man-Verbindung

Mit der Enthüllung des Square-Enix-Spiels Marvel's Avengers gibt es nun einen neuen Hinweis darauf, dass es zu einem gemeinsamen Videospiel-Universum kommen könnte - und damit sind nicht nur die ähnlichen Titel gemeint, die beide klar und deutlich »Marvel« untergeordnet werden.

So zeigt der erste Story-Trailer zu Marvel's Avengers, dass die Parade des »Avengers Day« (A-Day) in San Francisco stattfindet. Damit wird ein Zitat von Spider-Man aus seinem PS4-Spiel interessant: Wenn Peter Parker denn Avengers-Tower in New York inspiziert, berichtet er, dass die Avengers nie da sind, um ihr Gebäude richtig zu benutzen. Spidey verrät, dass sich die Rächer der Erde aktuell an der Westküste aufhalten … um dort wahrscheinlich zu surfen.

Marvel-Fans sind von den Avengers des Square-Enix-Spiels nicht begeistert

Fans vermuteten ursprünglich, dass es sich dabei um eine Anspielung an die sogenannten West Coast Avengers handelt - eine Art B-Team in den Marvel-Comics, das ursprünglich von Hawkeye angeführt wurde. Bryan Intihar bekräftigte wiederum, dass Insomniac Games damit lediglich auf ihren Standort in San Francisco anspielen wollte.

Allerdings sollte es niemanden überraschen, wenn es sich hierbei tatsächlich um einen Hinweis darauf handelt, dass Marvel's Spider-Man und Marvel's Avengers in ein und demselben Universum spielen. Denn auch wenn beide Spiele von unterschiedlichen Entwicklerstudios und Publishern stammen, gehören sie noch immer zu Marvel. Ebenso handelt es sich bei dem Logo des Avengers-Tower in Marvel's Spider-Man um das exakt gleiche, das nun das Videospiel von Square Enix ziert.

Und wenn Disney-CEO Bob Iger nach der Übernahme von Fox etwas klar gemacht hat, dass es »keine zwei Marvels« geben wird - weder in den Comics noch im Kino und damit wohl kaum in der Welt der Videospiele.

