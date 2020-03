Besitzer der Valve Index können sich bereits jetzt eine spielbare Preview zu Half-Life: Alyx zu Gemüte führen. Wenn ihr euch in SteamVR einloggt, stehen jetzt zwei Umgebungen aus dem kommenden VR-Spiel zur Auswahl.

Die Previews machen ihrem Namen alle Ehre und lassen euch eher schauen als spielen. So könnt ihr zwei Schauplätze aus Half-Life: Alyx betrachten:

Eine Gasse in City 17 mit Blick auf die in Konstruktion befindliche Combine-Zitadelle

Das Labor von Russel, dem Verbündeten von Alyx im Widerstand gegen die Combine-Invasion

Preview laut Valve nicht repräsentativ

Wer also eine Valve Index sein Eigen nennt und schon mal ein Gefühl dafür bekommen möchte, wie sich die Spielwelt des neuen Half-Life in der Virtuellen Realität anfühlt, kann in SteamVR einen Eindruck bekommen. Allerdings unterscheidet sich die Preview laut Valve doch erheblich vom fertigen Spiel:

"Die in den nativen Umgebungen von SteamVR verfügbare Rendering-Technologie unterscheidet sich von der in Half-Life: Alyx. Auch die Interaktivität ist deutlich geringer als das, was das Spiel selbst bietet. Obwohl diese Szenen also nicht ganz so originalgetreu sind wie im eigentlichen Spiel, sind wir der Meinung, dass sie eine gute Übersetzung sind, die eine unterhaltsame VR-Vorschau der Spielwelt bietet."

Übrigens: Laut Valve ist Half-Life: Alyx »erst der Anfang, nicht das Ende«. Somit keimt die Hoffnung auf ein mögliches Half-Life 3 bei Fans nun wieder auf. Andere haben nach der neuesten Ankündigung zumindest die Hoffnung, eine Valve Index kaufen zu können, bevor die VR-Hardware vermutlich nach kurzer Zeit wieder ausverkauft sein wird.

Hier könnt ihr euch den ersten der drei neuen Gameplay-Trailer zu Half-Life: Alyx anschauen:

Wir haben außerdem ein Special für euch vorbereitet, das euch vier Highlights aus Half-Life: Alyx zeigt, die so in einem konventionellen Shooter so nicht möglich wären. Nach Alyx soll übrigens noch lange nicht Schluss sein: Kürzlich schürte ein Valve-Entwickler mit einer entsprechenden Aussage neue Hoffungen auf Half-Life 3.