Kommt Half-Life 3? Dabei handelt es sich um die wahrscheinlich überstrapazierteste Frage des Gaming-Journalismus und ich kann es niemandem übel nehmen, der dabei nur noch die Augen genervt nach hinten verdreht. Tatsächlich gibt es aber jetzt den vielleicht konkretesten Hinweis auf die lang erwartete Videospielfortsetzung seit Langem - und zwar von einem Valve-Mitarbeiter persönlich.

Gegenüber GameInformer verriet Game Designer Robin Walker von Valve ein paar Details zum VR-Titel Half-Life: Alyx und trifft dabei eine eine besonders interessante Aussage: So sieht das Entwicklerteam Alyx als

Diese Aussage deckt sich mit der von David Speyrer (ebenfalls von Valve), der gegenüber The Verge bereits im November 2019 neue Hoffnung auf Half-Life 3 machte.

Walker geht dabei etwas expliziter ins Detail und berichtet von seinen Kollegen bei Valve, von denen manche auch bei der Entwicklung von Half-Life 2, aber auch des ersten Half-Life involviert waren.

Für diese Mitarbeiter sei es »extrem befriedigend zu ihrem geliebten Franchise zurückzukehren« und »sich mit altbekannten Charakteren, Settings und Mechaniken wieder vertraut zu machen«.

Wie diese Mechaniken genau aussehen, haben wir euch erst kürzlich in einem separaten Artikel zu den neuen Gameplay-Trailer zu Half-Life: Alyx vorgstellt:

Allerdings hoffen nicht nur diese Veteranen, sondern auch neuere Mitglieder des Entwicklerteams Walker zufolge darauf, dass es sich »bei Alyx nicht um das letzte Half-Life-Spiel handelt, an dem sie arbeiten dürfen«.

Warum dauert das alles so lange?

Seit vielen Jahren warten Spieler auf der ganzen Welt auf ein Sequel zu Half-Life 2: Episode 2. Wir sind bei GameStar Plus der Frage nachgegangen, warum Valve die Fortsetzung so sehr fürchtet - und warum Half-Life 3 eigentlich nur scheitern kann.