Wie immer stellen wir euch zum Wochenstart die wichtigsten PC-Releases der nächsten Tage vor, damit euch kein spannender Titel entgeht. Den Anfang macht diese Woche Nauticrawl, ein äußerst ungewöhnliches Adventure, das euch ins Cockpit einer rätselhaften Maschine setzt - und ihr müsst herausfinden, was es mit den ganzen Hebeln und Knöpfen auf sich hat, bevor die Verfolger aufholen.

Ab Dienstag könnt ihr in Devil's Hunt (das uns ein wenig an Devil May Cry erinnert) allerlei Dämonen mit bloßen Fäusten die Visagen polieren, in Rebel Cops eine Gruppe Polizisten in XCOM-Manier durch Rundengefechte führen oder in Daymare: 1998 erleben, was aus dem Survival-Horrorspiel geworden ist, das mal als Fan-Remake von Resident Evil 2 angefangen hat. Wenn ihr auf das alles keine Lust habt, könnt ihr aber auch in Session eine Runde Skateboard fahren.

Zu den Highlights der restlichen Woche zählen der Sci-Fi-Shooter Planetside Arena, in dem ihr mit bis zu 500 Spielern gleichzeitig in die Schlacht zieht, die hübsche Endzeit-Überlebenstour Overland und das herrlich verrückte Untitled Goose Game. Darin treibt ihr als Terror-Gans mit viel Geschnatter und fiesen Streichen eine ganze Stadt zur Weißglut.

Anime-Freunde dürften sich übrigens besonders auf Ni no Kuni: Wrath of the White Witch freuen, das als liebevoll neu aufgelegte Fassung am 20. September endlich für PC rauskommt.

Montag, 16. September

Nauticrawl (Adventure mit mysteriösem Spin)

Dienstag, 17. September

Mittwoch, 18. September

Donnerstag, 19. September

Freitag, 20. September

