Grafikkarten: Ausgerechnet ältere Modelle von AMD werden extrem teuer

Wenn man sich als Spieler nicht den Tag vermiesen will, sollte man besser einen Bogen um den Grafikkartenmarkt bei Ebay machen. Wir haben uns aus beruflichen Gründen dennoch in die Untiefen der Auktionsangebote gewagt, um euch ein Update zu unserer ersten Preis-Analyse bieten zu können - und die Zahlen sind nicht nur unerfreulich, sondern auch sehr interessant.

Bei der Recherche sind wir sogar auf Fotos von unserem Grafikkarten-Testsystem gestoßen, die mehrfach verkauft wurden. Für den Verkauf von echten Grafikkarten gilt gleichzeitig: Egal, um welche GPU es sich auch handelt, die Kosten sind im Vergleich zu unserem letzten Preischeck nochmal deutlich angestiegen.

Die durchschnittliche Preissteigerung ist beispiellos: Im Schnitt liegt sie seit Ende Januar 2021 bei 27 Prozent, gegenüber Ende November 2020 sind es sogar über 56 Prozent. Bei den absolut gesehen teuersten Modellen fällt vor allem die Radeon VII auf, die 2019 erschien und die nur wenige Monate auf dem Markt war.

Grafikkartenpreise bei Ebay

Durchschnitt aus 30 verkauften Angeboten Mrz 21

Jan 21

Nov 20 Geforce RTX 3090 Nvidia 1968 1902 1738 Geforce RTX 3080 Nvidia 1570 1221 1089 Radeon VII AMD 1466 908 773 Radeon RX 6900 XT AMD 1361 1291 1320 Radeon RX 6800 XT AMD 1182 1051 1135 Geforce RTX 3070 Nvidia 1096 761 672 Geforce RTX 2080 Ti Nvidia 1000 771 677 Radeon RX 6800 AMD 1000 805 832 Geforce RTX 3060 Ti Nvidia 962 670 0 Radeon RX 5700 XT AMD 767 510 383 Geforce RTX 2080 Super Nvidia 712 597 554 Radeon RX 5700 AMD 653 438 334 Geforce RTX 2080 Nvidia 644 525 494 Geforce RTX 2070 Super Nvidia 590 519 453 Radeon RX 5600 XT AMD 568 387 302 Geforce GTX 1080 Ti Nvidia 561 467 391 Radeon RX Vega 64 AMD 530 356 271 Geforce RTX 2060 Super Nvidia 525 432 369 Radeon RX Vega 56 AMD 496 304 226 Geforce RTX 2060 Nvidia 458 361 290 Geforce GTX 1080 Nvidia 394 355 257 Geforce GTX 1070 Nvidia 350 292 203 Radeon RX 580 (8 GB) AMD 333 257 145 Geforce GTX 1060 (6 GB) Nvidia 241 207 140 Radeon RX 570 (4 GB) AMD 165 122 96 0

400

800

1200

1600

2000

Ältere Radeons deutlich teurer als zu ihrem Release

Die Radeon VII steht damit beispielhaft für eine Entwicklung, die fast alle älteren Radeon-Modelle betrifft: Ihr Preis stieg bei Ebay zuletzt in einem deutlich höheren Maße, als das durchschnittlich der Fall ist.

Die folgende Übersicht zeigt die Preissteigerungen von über 2020 verschiedenen Spieler-GPUs seit Ende November 2020. Die Top 6 enthält ausschließlich ältere Grafikkarten von AMD, die fast doppelt so teuer geworden oder die sogar noch stärker im Preis gestiegen sind.

Während die Radeon RX 5700 XT beispielsweise zu ihrem Release im September 2019 offiziell 419 Euro gekostet hat und Ende November 2020 bei Ebay im Schnitt für 383 Euro zu haben war, warten dort momentan Kosten im Bereich von stolzen 800 Euro auf euch.

Die Anfang 2017 für offiziell 259 Euro erschienene RX 580 mit 8,0 GByte VRAM gab es Ende 2020 noch für ungefähr 145 Euro bei Ebay, mittlerweile kostet sie dort über 300 Euro.

Interessant ist dabei auch, dass diese extremen Preissteigerungen bei AMD tendenziell eine etwas jüngere Entwicklung sind, wie die folgenden Grafiken zeigen. So waren es Ende Januar 2021 noch vor allem ältere Grafikkarten von Nvidia, die besonders stark im Preis gestiegen sind, während zwischen Januar 2021 und dem jetzigen Zeitpunkt AMDs GPUs in den Fokus gerückt sind.

Was macht die Radeon-Karten so attraktiv?

Eine mögliche Erklärung für diese Entwicklung stellt das Mining dar, das durch stetig steigende Kurse immer beliebter wird. Die aktuellen Modelle von AMD (RX 6000) und Nvidia (RTX 3000) bieten dafür zwar eine sehr hohe Leistung, aber sie kosten auch sehr viel Geld.

AMD steht besser da als Nvidia: Bei den vorausgegangenen Generationen hat AMD im Vergleich mit Nvidia dagegen Vorteile in Sachen Mining-Performance. Dabei sind zwar insbesondere im Falle der älteren Modelle wie den Vega-GPUs oder der RX-500-Reihe auch Nachteile bei der Leistungsaufnahme zu berücksichtigen. Die gute Mischung aus Preis, Mining-Leistung und Stromverbrauch könnte die Radeons aber besonders attraktiv für Miner machen.

Je teurer die Karten werden, desto eher relativiert sich das wieder. Noch ist aber kein Ende der Preissteigerungen in Sicht. Warum wir an den extrem hohen Preisen auch selbst Schuld tragen, könnt ihr in der folgenden Kolumne bei GameStar Plus nachlesen:

154 31 Mehr zum Thema Irre Preise für Grafikkarten: Das größte Problem sind wir selbst

Ethereum 2.0 als Hoffnung für Spieler?

Eine wichtige Änderung an der sehr beliebten Kryptowährung Ethereum könnte die Lage zumindest mittelfristig etwas verbessern. So ist schon länger geplant, mit der Version 2.0 von einem so genannten »Proof of Work«-Ansatz zu einem »Proof of Stake«-Ansatz zu wechseln.

Was ändert sich mit der neuen Ethereum-Version? Vereinfacht ausgedrückt fällt bei Proof of Stake das mit einem hohen Verbrauch von Ressourcen verbundene Mining (beziehungsweise die immer komplexer werdenden Berechnungen mit passender Hardware) weg.

Die erste Phase zur Umstellung wurde bereits gestartet. Es ist aber erst 2022 damit zu rechnen, dass die finalen Schritte vollzogen sind und die Änderungen sich stärker auswirken. Auch das spricht dafür, dass das Jahr 2021 aus Spielersicht in Sachen Hardware(-Preise) sehr unerfreulich bleiben wird.