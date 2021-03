Grafikkarten-Irrsinn: Fremder verkauft mein Foto mehrfach bei Ebay

Jeder weiß längst, dass die Situation auf dem Grafikkartenmarkt und speziell bei Ebay seit Monaten beispiellos (schlecht) ist, wie zuletzt auch im Falle der RTX 3060 zu sehen. Wenn man bei der Recherche aber so wie ich über ein Bild vom eigenen Schreibtisch stolpert, steigt der Absurditätsgrad doch nochmal klar an.

Um welches Foto geht es? Es handelt sich um ein Bild meines Grafikkarten-Testsystems, das ich für unseren Release-Artikel samt Benchmarks zu Nvidias Geforce RTX 3080 geschossen habe. Ihr findet es direkt zu Beginn des folgenden Tests:

Offensichtlich ist auch der Ebay-Nutzer isme_de2015 über dieses Bild gestolpert. Bislang hat er es in vier verschiedenen Auktionen für insgesamt fast 4.000 Euro verkauft. Eine weitere Auktion läuft bis morgen Abend. Noch gibt es keine Gebote, per Sofort-Kauf fallen 930 Euro an.

Um das nochmal deutlich zu sagen: Er nutzt das Bild nicht für den Verkauf einer echten Geforce RTX 3080, sondern er verkauft das Bild selbst. Ein Vorgehen, das wir bereits vor Monaten beobachten konnten, aber was hat es damit auf sich?

»Keine Menschen erlaubt!«

Der Verkäufer selbst gibt im Beschreibungstext der Auktionen an, mit dem Angebot Bot-Käufer ärgern zu wollen. So heißt es dort unter anderem folgendermaßen:

"BIETEN SIE NICHT HIER, AUSSER SIE SIND EIN BOT!



KAUFEN SIE DIESES NICHT, WENN SIE EIN MENSCH SIND !! BIETEN SIE NICHT HIER !!!



KEINE MENSCHEN ERLAUBT!



Dies ist keine echte RTX 3080 GPU-Karte. Ich verkaufe nur das Bild! Ich habe diese Veröffentlichung erstellt, um zu sehen, ob BOTS sie weiterhin kaufen und normale Menschen betrügen, die nur bereit sind, Spiele zu spielen."

Ob er den Erlös einem guten Zweck zukommen lässt, geht aus den Angaben nicht hervor. Ich wage es zu bezweifeln. Ebenfalls zu bedenken: Vermeintliche Bot-Käufer werden sich gegen die Bezahlung wehren, wenn sie erst einmal feststellen, dass sie nur ein Bild und keine Grafikkarte gekauft haben (danke an die berechtigen Hinweise dazu in den Kommentaren).

Wie ich über das Bild gestolpert bin - und wie es weiter geht

Was zunächst nur wie eine neue Anekdote des aktuellen Grafikkarten-Irrsinns klingt, hat einen weitaus informativeren Hintergrund. Denn dass ich auf das Angebot gestoßen bin, liegt an unserer großen Preisübersicht von alten und neuen Grafikkarten bei Ebay:

Ich arbeite grade an einem Update zu diesem Artikel und kann euch schon an dieser Stelle verraten, dass die Zahlen aus meiner Sicht sehr bemerkenswert sind.

Die Menge der angebotenen Grafikkarten ist im Vergleich zu unserer ersten Analyse im Januar 2021 deutlich gestiegen, wie die folgende Übersicht zeigt.

Grafikkartenangebote bei Ebay

Menge der Suchergebnisse im Vergleich Mitte März 2021

Ende Januar 2021 Geforce GTX 1070 Nvidia 1854 1455 Geforce GTX 1060 (6 GByte) Nvidia 1753 1039 Geforce RTX 3070 Nvidia 1587 1237 Radeon RX 580 (8 GByte) AMD 1395 743 Geforce RTX 3080 Nvidia 1302 1208 Radeon RX 5700 XT AMD 1155 559 Geforce GTX 1080 Nvidia 1104 862 Geforce RTX 2080 Nvidia 963 355 Geforce GTX 1080 Ti Nvidia 931 820 Geforce RTX 3090 Nvidia 651 479 Geforce RTX 2080 Ti Nvidia 629 667 Geforce RTX 2060 Nvidia 609 289 Geforce RTX 2070 Super Nvidia 554 554 Radeon RX 570 (4 GByte) AMD 489 266 Radeon RX Vega 56 AMD 371 174 Radeon RX Vega 64 AMD 280 140 Geforce RTX 2080 Super Nvidia 246 284 Radeon RX 5700 AMD 236 132 Geforce RTX 2060 Super Nvidia 226 219 Radeon RX 6900 XT AMD 150 66 Radeon RX 6800 AMD 127 100 Radeon RX 6800 XT AMD 115 142 0

380

760

1140

1520

1900

Insgesamt ist die Zahl der Angebote damit seit Ende Januar 2021 von knapp 12.000 auf fast 17.000 angewachsen. Darunter finden sich zwar auch Auktionen, bei denen man gar keine Grafikkarte kaufen kann wie im hier beschriebenen Fall. Die Entwicklung ist aber eindeutig.

Genauere Details aus meiner Analyse sollten es morgen, also am 9. März, in Form eines passenden Artikels auf unsere Webseite schaffen. Ihr dürft gespannt sein - auch wenn ich jetzt schon zugeben muss, dass ich erwartungsgemäß keine guten Nachrichten haben werde.