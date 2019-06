Die Spyro Reignited Trilogy kommt im September für den PC

Die Spyro Reignited Trilogy wird am 3. September 2019 für PC und Nintendo Switch veröffentlicht. Ende Mai hatte eine Altersteinstufung in Taiwan bereits für das Gerücht gesorgt, dass Spyro bald auf den PC kommen könnte.

Rekindle the fire: @SpyroTheDragon is back and bringing the heat with the #Spyro Reunited Trilogy, arriving September 3 for #Nintendo Switch and PC!

Story and trailer link here: https://t.co/c1BdARDry7 pic.twitter.com/43ayxrHbKe